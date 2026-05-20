Cospito, condanna definitiva in appello per Delmastro: le accuse e la sentenza

Il procedimento giudiziario che coinvolge l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro si inserisce in un caso di cronaca politica e giudiziaria che ha suscitato ampio dibattito pubblico. Al centro della vicenda vi è la presunta divulgazione di informazioni riservate legate al detenuto anarchico Alfredo Cospito, nell’ambito delle discussioni sul regime carcerario del 41-bis.

La conferma della condanna in appello ha riacceso l’attenzione sul confine tra gestione istituzionale delle informazioni sensibili e responsabilità penale nella loro diffusione.

Cospito, condanna definitiva in appello per Delmastro: le reazioni delle parti

Come riportato da Sky Tg24, il procedimento pare ruoti attorno alla diffusione di informazioni riservate relative a conversazioni avvenute nel carcere di Sassari tra Alfredo Cospito e altri detenuti sottoposti al regime del 41-bis, tra cui esponenti della criminalità organizzata.

Secondo l’accusa, notizie contenute in un’informativa dell’amministrazione penitenziaria, classificata a “limitata divulgazione”, sarebbero state comunicate e successivamente riportate in ambito parlamentare dal vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli, che le avrebbe ricevute proprio da Delmastro, allora con delega al Dap.

Nel corso del processo, la difesa pare abbia sostenuto che non vi fosse una reale segretezza degli atti, richiamando la posizione della Procura generale secondo cui “non vi era certezza sulla segretezza“.

Anche il legale dell’ex sottosegretario ha espresso forte dissenso verso la sentenza, annunciando battaglia in Cassazione: “È un caso per cui sono disposto ad andare fino in fondo. Attendiamo le motivazioni della sentenza. Andremo sicuramente in Cassazione. Siamo delusi e stupiti della sentenza di oggi pomeriggio. Alla luce delle parole della procura generale e della ricostruzione non c’era alcun dubbio. Le presunte notizie rivelate non erano segrete“.

Cospito, condanna definitiva in appello per Delmastro: le accuse e la sentenza

Come confermato dall’Ansa, la Terza Sezione della Corte d’Appello di Roma pare abbia confermato la condanna a otto mesi nei confronti di Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia, nel procedimento per rivelazione di segreto d’ufficio legato al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La decisione sarebbe arrivata al termine di una camera di consiglio durata oltre due ore e avrebbe ribadito quanto già stabilito in primo grado, dove la stessa pena era stata inflitta con sospensione e con il riconoscimento delle attenuanti generiche. In quell’occasione sarebbero state anche respinte le richieste risarcitorie presentate da alcuni parlamentari del Partito Democratico.

Nel secondo grado di giudizio, la Procura generale aveva invece chiesto l’assoluzione, sostenendo la formula secondo cui «il fatto non costituisce reato». Nonostante questa posizione, i giudici pare abbiano confermato l’impianto accusatorio. Dopo la lettura del verdetto, Delmastro avrebbe lasciato l’aula e avrebbe annunciato l’intenzione di ricorrere in Cassazione, dichiarando: “Non condivido la decisione della Corte d’Appello, ma ne prendo atto“.