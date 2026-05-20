Putin a Pechino: accordi, messaggi politici e il nodo Power of Siberia 2

A metà maggio 2026 Vladimir Putin è stato ospite a Pechino in un vertice che ha rafforzato il profilo strategico della partnership con la Cina, pur senza chiudere l’accordo sul gas più ambito

Il presidente Vladimir Putin è sbarcato a Pechino in una visita fortemente simbolica a metà maggio 2026, accolto con cerimonie ufficiali e abbracci pubblici che hanno riverberato sui media internazionali. Nonostante la firma di più di venti intese che spaziano dal commercio alla tecnologia e agli scambi culturali, il summit non ha consegnato il risultato più atteso: la finalizzazione del progetto del gas noto come Power of Siberia 2.

La trasferta è arrivata a poche giornate di distanza dalla visita di Donald Trump a Pechino, una circostanza che ha evidenziato il ruolo di primo piano che la leadership cinese attribuisce alle relazioni bilaterali con grandi potenze. Esperti e osservatori hanno sottolineato come, più che per i singoli accordi, il viaggio servisse a ribadire una relazione politica di alto profilo tra Mosca e Pechino.

Accordi firmati e natura della visita

Nel corso dell’incontro sono state siglate numerose dichiarazioni e memorandum d’intesa: il governo russo e quello cinese hanno messo nero su bianco piani di cooperazione in settori come il commercio, la ricerca tecnologica e gli scambi mediatici. I leader hanno emesso una dichiarazione congiunta che promuove una visione comune verso una “moltipolarità” nell’ordine internazionale e hanno riaffermato un trattato di buona vicinanza e cooperazione.

Il peso simbolico rispetto ai risultati pratici

Analisti come Temur Umarov hanno osservato che il valore principale della visita era simbolico: l’evento ha ribadito che Mosca non è isolata e che Pechino continua a considerare la partnership con la Russia una relazione strategica. Per molti osservatori, il cerimoniale — compreso l’omaggio a figure storiche e l’ospitalità al Palazzo del Popolo — ha avuto lo scopo di consolidare fiducia reciproca e immagine internazionale.

Il nodo Power of Siberia 2: cosa è rimasto sospeso

Al centro delle attese c’era il progetto per la nuova pipeline che dovrebbe convogliare fino a 50 miliardi di metri cubi all’anno di gas dalla Russia alla Cina, passando per la Mongolia: il Power of Siberia 2. Avviato nella fase di progettazione nel 2026, il dossier è rimasto bloccato per divergenze sul prezzo e altri dettagli contrattuali. A Pechino le parti si sono accordate solo su una “comprensione generale” di proseguire i colloqui, senza fissare date di costruzione o impegni vincolanti.

Impatto sui mercati e contesto energetico

La mancanza di una firma definitiva ha avuto ripercussioni immediate: le azioni di Gazprom hanno registrato un calo nelle contrattazioni. Da un lato, il progetto sarebbe strategico per compensare perdite di domanda in Europa; dall’altro, la Cina sta affrontando pressioni sulle forniture energetiche causate dall’instabilità nella regione del Golfo. Secondo rapporti, il blocco dello Stretto di Hormuz e le tensioni mediorientali hanno alterato i flussi di LNG, rendendo il tema energetico ancora più sensibile: nel 2026 circa il 30% delle importazioni cinesi di LNG proveniva dal Medio Oriente.

Dimensione geopolitica e sicurezza

Oltre agli aspetti economici, il vertice ha avuto significati sul piano della sicurezza. Rapporti di stampa, tra cui Reuters, hanno sollevato dubbi su un possibile coinvolgimento di forze cinesi in azioni congiunte o di supporto alla Russia, e su presunti addestramenti militari a beneficio di unità russe. La questione rimane sensibile e controversa, con Pechino che smentisce impegni diretti di combattimento mentre le forniture di tecnologia dual-use verso Mosca continuano a destare preoccupazione in Occidente.

Messaggi reciproci e contesto internazionale

Sul piano retorico i due leader hanno usato un linguaggio critico verso il “unilateralismo” e l’egemonia, con Xi Jinping che ha messo in guardia contro il rischio di un ritorno alla legge della giungla nelle relazioni internazionali. Questo richiamo è stato interpretato come un allineamento di posizioni che ambisce a rimodellare la percezione del potere globale.

In chiusura, la visita di Putin a Pechino a metà maggio 2026 ha consolidato una relazione strategica che va ben oltre la portata dei singoli accordi firmati: se da un lato la distanza tra simboli e risultati concreti è evidente, dall’altro l’immagine di una collaborazione stretta tra Mosca e Pechino invia un messaggio politico chiaro alle capitali occidentali. Il progetto energetico più ambizioso resta però il banco di prova: la firma definitiva sul Power of Siberia 2 deciderà quanto la cooperazione bilaterale potrà tradursi in vantaggi economici tangibili.