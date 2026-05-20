L’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV, ha visto una grande partecipazione di fedeli e momenti di forte vicinanza con la folla. Tra i gesti più curiosi, il pontefice ha anche cercato di afferrare un peluche a forma di hot dog lanciato dai presenti, in un clima di entusiasmo e spontaneità che ha accompagnato l’intero incontro.

L’accoglienza in Piazza San Pietro di Papa Leone

Grande partecipazione di fedeli in Piazza San Pietro per l’udienza generale del mercoledì, occasione in cui Papa Leone XIV è stato accolto da una vera e propria folla festante. Il pontefice ha percorso la piazza a bordo della papamobile, salutando da vicino le migliaia di presenti giunti in Vaticano per il consueto appuntamento settimanale.

Lancio di “hot dog” contro Papa Leone: cosa è successo a San Pietro

Al termine dell’incontro, il Papa ha rivolto un saluto ai partecipanti alla manifestazione organizzata dal Movimento dell’etica nello sport, soffermandosi sul valore educativo dell’attività atletica. Ha dichiarato: “Ringrazio i giovani atleti che hanno realizzato un saggio ispirato alle loro attività sportive“, aggiungendo: “Voi avete una missione nobile: custodire l’anima dello sport.

Ricordate che il vero traguardo non è la vittoria materiale, ma il rispetto dell’avversario, la lealtà del gioco e l’inclusione di tutti“.

Le immagini dell’evento mostrano inoltre il pontefice mentre prova a prendere al volo il peluche a forma di hot dog lanciato dalla folla al termine dell’udienza, chiudendo così una giornata segnata da grande partecipazione e momenti informali di vicinanza ai fedeli.