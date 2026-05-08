Papa Leone XIV e la mamma del piccolo Domenico: il gesto che ha commosso tutt...

Papa Leone XIV e la mamma del piccolo Domenico: il gesto che ha commosso tutt...

Un momento di forte intensità emotiva ha segnato la visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli, dove il Pontefice ha incontrato la mamma del piccolo Domenico Caliendo, bambino morto dopo un intervento al cuore al Monaldi. L’incontro, avvenuto nel Duomo durante le celebrazioni religiose, ha unito il dolore personale della famiglia a un gesto di vicinanza spirituale da parte del Papa.

Il ricordo del piccolo Domenico Caliendo e le indagini sul caso

Come riportato da Napoli Today, durante l’incontro, Patrizia Mercolino avrebbe consegnato al Papa anche il libro che racconta la vicenda del figlio, intitolato “Un cuore bruciato. La tua storia per non dimenticare”, scritto insieme all’avvocato Francesco Petruzzi. “Sono commossa – ha raccontato Patrizia Mercolino, come riportato da Il Mattino – ho incontrato il Papa a cui ho donato il mio libro e la foto di Domenico: si è messo la mano sul cuore e mi ha detto che lo ricorderà nelle sue preghiere”, ha aggiunto.

La vicenda del piccolo Domenico è al centro di un’inchiesta giudiziaria che coinvolge sette persone tra operatori sanitari dell’ospedale Monaldi di Napoli. Dopo la morte del bambino, avvenuta il 21 febbraio a seguito di un trapianto, è stato aperto un procedimento per omicidio con dolo eventuale. Alla fine di aprile è iniziato l’incidente probatorio, nel corso del quale, secondo quanto riferito dal legale della famiglia, sarebbero emersi elementi ritenuti rilevanti a sostegno dell’accusa.

Papa Leone, il gesto emozionante durante l’incontro con la mamma del piccolo Domenico

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 maggio, durante la visita pastorale a Napoli, Patrizia Mercolino ha avuto un incontro diretto con Papa Leone XIV nel Duomo, dove si trovava insieme alla figlia maggiore e a migliaia di fedeli riuniti per la celebrazione e il rito dello scioglimento del sangue di San Gennaro. In quel contesto, la donna ha condiviso con il Pontefice il dolore per la perdita del figlio Domenico Caliendo, morto a soli 2 anni e 4 mesi dopo un trapianto di cuore non riuscito all’ospedale Monaldi.

Il momento di contatto con il Santo Padre è avvenuto al termine della celebrazione, durante il cosiddetto “baciamano”, incontro ufficiale con i fedeli e il clero. È stato il cardinale Mimmo Battaglia ad accompagnare la madre davanti al Papa. In quell’occasione, come raccontato dalla donna, “Papa Leone si è messo la mano sul cuore e ha detto che pregherà per Domenico”. Il Pontefice ha inoltre donato due rosari, uno per lei e uno per la figlia, mentre la sorella del bambino ha consegnato una fotografia del piccolo.