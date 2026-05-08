"A Vigevano lo scontrino lo hai fatto tu": le ultime notizie sul delitto di G...

"A Vigevano lo scontrino lo hai fatto tu": le ultime notizie sul delitto di G...

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini accusando Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi.

Ieri la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, accusando Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi. Oggi sono emerse nuove intercettazioni, con il padre di Sempio che in pratica avrebbe smontato l’alibi del figlio. I dettagli.

Delitto di Garlasco, Sempio intercettato: “Chiara non doveva mettere giù il telefono”

Continuano a emergere ulteriori dettagli sul delitto di Garlasco, che vede Andrea Sempio accusato dai pm di essere lui l’assassino di Chiara Poggi. Il 38enne, in base a quanto emerge dall’informativa dei carabinieri, nel corso di una intercettazione del 14 aprile del 2025 non avrebbe nascosto il suo disappunto per la reazione della 26enne a una sua telefonata nell’agosto del 2007, quando la giovane si sarebbe rifiutata di parlare con lui al telefono.

Questo il commento di Sempio: “cioè è stata bella str****… giù il telefono”, hanno scritto gli investigatori nell’atto di oltre 300 pagine.

Delitto di Garlasco, le ultime notizie. Il padre di Sempio alla moglie: “A Vigevano lo scontrino lo hai fatto tu”

In attesa di vedere come agirà la difesa di Sempio dopo la chiusura delle indagini, nell’informativa finale dei carabinieri è emersa un’altra intercettazione che andrebbe a smontare l’alibi del 38enne, il quale aveva raccontato di essere stato a Vigevano la mattina dell’omicidio.

In una intercettazione ambientale, Giuseppe Sempio, padre di Andrea, direbbe alla moglie: “Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu!” L’accusa infatti ritiene che lo scontrino di Vigevano sia un falso alibi. In tutto questo la famiglia di Chiara Poggi rimane convinta che il colpevole di Alberto Stasi.