Napoli, in piazza Plebiscito Morricone e Carosone aspettando il Papa

Napoli, 8 mag. (askanews) – Festa e balli in piazza del Plebiscito, a Napoli, in attesa dell’arrivo di Papa Leone. Risuonano le note di Ennio Morricone e Renato Carosone con “Tu vuò fà l’americano”.Nella piazza sono attesi 40mila fedeli. Il maestro Carlo Morelli guida il coro che esegue vari brani musicali e canti inediti. Tra questi “Amando”, scritto e musicato da Fabrizio Lobasso.Il Pontefice dopo la messa a Pompei arriva a Napoli per la seconda parte della sua visita pastorale in Campania.

Ad attenderlo la Papamobile sulla quale raggiungerà il Duomo dopo aver attraversato parte del lungomare e del centro storico della città.