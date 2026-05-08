L'episodio si è verificato nel quartiere Sampierdarena, in via Campasso: ecco cosa è successo.

Un altro tentativo di rapimento, questa volta siamo a Genova, nel quartiere Sampierdarena, dove un 31enne ha cercato di portare via dal passeggino un bimbo di appena 6 mesi. L’uomo è stato arrestato.

Genova, tentato rapimento di un bimbo di 6 mesi dal passeggino

Attimi di paura ieri sera, 7 maggio 2026, a Genova, nel quartiere Sampierdarena in via Campasso, dove un uomo ha cercato di rapire un bambino di appena 6 mesi che si trovava nel passeggino.

Secondo quanto ricostruito una donna stava rientrando a casa con i due figli, tra cui il neonato, quando si è accorta di essere seguita. A quel punto la madre ha cercato di raggiungere velocemente il portone del palazzo ma l’uomo è riuscito a entrare nell’androne, ha spinto via il bimbo più grande e ha tentato di afferrare il bimbo di 6 mesi dal collo.

Le urla della madre hanno attirato l’attenzione dei passanti e l’uomo è fuggito via.

Tentato rapimento di un bimbo di 6 mesi a Genova: arrestato un 31enne

Sul posto è subito intervenuta la Polizia di Stato che ha dato subito il via alla caccia all’uomo. Il responsabile, un 31enne egiziano con problemi psichici, è stato rintracciato e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il neonato è stato portato al Gaslini di Genova per accertamenti.