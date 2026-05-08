Un altro tentativo di rapimento di un bambino, questa volta è avvenuto a Sesto San Giovanni, nel Milanese, all’interno del punto vendita Esselunga di piazza Oldrini. Il responsabile, un 25enne di origini kosovare, è stato denunciato.

Sesto San Giovanni, tentato rapimento di una bambino in un supermercato

Nel tardo pomeriggio di ieri, 7 maggio 2026, all’interno del supermercato Esselunga di piazza Oldrini a Sesto San Giovanni (MI) un giovane uomo ha provato a rapire un bambino di 10 anni.

Secondo quanto ricostruito l’uomo, 25 anni di origini kosovare, avrebbe provato ad allontanarsi con il minore ma, fortunatamente, una dipendente addetta alla casa si è accorta che qualcosa non andava vedendo il piccolo spaventato e, dietro di lui, l’uomo che gli teneva una mano sulla spalla, e ha chiamato le forze dell’ordine.

Il bimbo, figlio di immigrati marocchini, è stato riconsegnato alla madre che lo aveva perso di vista tra le corsie del supermercato.

Tentato rapimento di un bambino a Sesto San Giovanni: denunciato un 25enne

Come visto un ragazzo di origini kosovare ha cercato di rapire un bambino di 10 anni all’Esselunga di piazza Oldrini a Sesto San Giovanni.

Grazie a una addetta alla cassa che si è accorta che qualcosa non andava, il bimbo è stato riconsegnato alla madre con i clienti che hanno bloccato il 25enne sino all’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo, che sarebbe affetto da patologie psichiche, è stato denunciato per sottrazione di minore.