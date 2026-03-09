Il fenomeno dei tentativi di rapimento di minori continua a suscitare allarme in Italia. Episodi come quello avvenuto a Latina, dove un uomo ha tentato di rapire un bimbo nel parcheggio di un supermercato, dimostrano quanto sia fondamentale la vigilanza dei genitori, l’attenzione dei cittadini e l’intervento immediato delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei più piccoli.

Tenta di rapire un bimbo nell’auto in sosta al supermercato: le urla della mamma e l’intervento del papà

Come riportato da Latina Today, domenica pomeriggio, nell’area sosta di un supermercato di Latina, un episodio inquietante ha scosso cittadini e famiglie. Un uomo di 34 anni, cittadino iracheno e irregolare sul territorio nazionale, avrebbe tentato di rapire un bambino seduto sul seggiolino posteriore di un’auto insieme alla madre. Il sospetto si sarebbe aggirato tra le auto con fare sospetto, tanto che un passante lo avrebbe invitato ad allontanarsi, ma poco dopo si sarebbe avvicinato al veicolo con il bambino.

Le urla immediate della madre hanno allertato il padre del piccolo e altre persone presenti, che insieme hanno fermato l’uomo fino all’arrivo della polizia. Durante la perquisizione, sarebbe stato trovato un martello in gomma. Fortunatamente, il bambino non avrebbe riportato danni e il pronto intervento dei cittadini ha impedito il peggio.

Tenta di rapire un bimbo nell’auto in sosta al supermercato: reazioni istituzionali e sicurezza del territorio

“Profondamente scossa, ma allo stesso tempo orgogliosa della risposta immediata del nostro sistema di sicurezza”, ha commentato la sindaca di Latina, Matilde Celentano, come riportato dall’Ansa. Celentano ha espresso solidarietà alla madre e al piccolo, sottolineando il ruolo decisivo della comunità e delle forze dell’ordine. “Un ringraziamento sentito va ai cittadini presenti che non si sono voltati dall’altra parte e, soprattutto, agli agenti della Polizia di Stato. Il loro intervento tempestivo ha permesso di sventare un crimine odioso e di assicurare immediatamente il responsabile alla giustizia”, ha aggiunto.

La sindaca ha poi ribadito l’impegno dell’amministrazione a potenziare la videosorveglianza e il presidio delle zone sensibili, confermando che Latina deve restare “una città dove le famiglie possono sentirsi sicure”. Nel frattempo, la polizia sta completando ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione tutte le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità aggiuntive.