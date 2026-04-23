Incidente a Palermo in via Messina Marine: tir si ribalta e blocca la viabilità tra il porto e l’autostrada, traffico in tilt.

Palermo si è svegliata oggi con gravi disagi alla viabilità a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un tir, causando la chiusura di una delle principali arterie cittadine. L’episodio riaccende l’attenzione sulle criticità del traffico e sulla sicurezza di una zona da tempo considerata ad alto rischio.

Emergenza viabilità e polemiche a Palermo: “Situazione fuori controllo”

L’episodio di oggi si inserisce in una situazione già critica per la viabilità locale: nelle ultime ore, infatti, si è verificato un ulteriore grave incidente nel Palermitano. Durante la notte tra mercoledì e giovedì, a Carini, in via Gaspare Cusumano, lo scontro tra due auto ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due.

La situazione di via Messina Marine torna così al centro delle polemiche. Il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico ha denunciato a BlogSicilia la pericolosità costante dell’arteria, definendo l’ennesimo episodio “quasi da film americano” e sottolineando come la strada sia da anni attraversata da mezzi pesanti e priva di adeguate misure di sicurezza.

Secondo Federico, l’assenza di semafori, autovelox e sistemi di controllo della velocità aggraverebbe il rischio di incidenti, nonostante in passato tali proposte siano state respinte per timore di congestionare il traffico. Il rappresentante circoscrizionale evidenzia inoltre come gli incidenti gravi siano frequenti e come la situazione sia ormai diventata insostenibile per chi percorre quotidianamente la zona, anche per le attività più ordinarie.

Incidente in via Messina Marine: tir ribaltato e traffico completamente in tilt

Come riportato da Palermo Today, questa mattina Palermo è rimasta bloccata a causa di un grave incidente avvenuto in via Messina Marine, all’altezza del civico 133. Uno scontro tra un’autovettura e un autoarticolato ha provocato il ribaltamento del mezzo pesante, che si è adagiato su un lato occupando interamente entrambe le carreggiate. La strada, fondamentale collegamento tra il porto e l’autostrada, risulta attualmente chiusa in entrambe le direzioni, con la città di fatto divisa in due e la circolazione completamente paralizzata.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale, forze dell’ordine e personale del 118. Le operazioni per la rimozione del tir si preannunciano lunghe e complesse. I conducenti dei due veicoli coinvolti avrebbero riportato soltanto lievi traumi e sarebbero stati trasportati in ospedale per accertamenti. La riapertura della strada non è prevista in tempi brevi.