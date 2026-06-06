Natalia Paragoni e la diagnosi di linfoma di Hodgkin: taglio di capelli, chemio e il sostegno di Andrea Zelletta

Negli ultimi giorni Natalia Paragoni ha deciso di rendere pubblica una fase molto delicata della sua vita: la diagnosi di linfoma di Hodgkin ricevuta durante la seconda gravidanza e l’immediato avvio di un ciclo di chemioterapia. La notizia ha fornito il contesto per una serie di immagini e messaggi condivisi sui suoi profili, in cui la giovane mamma mostra il percorso che sta affrontando insieme al compagno e alle figlie.

La famiglia, che vive a Milanoè al centro della narrazione: accanto a Natalia ci sono il compagno Andrea Zelletta e le figlie Ginevra e Beatrice. Ginevra è nata a luglio 2026, mentre Beatrice è venuta al mondo il 5 maggio. La scoperta del linfonodo ingrossato è avvenuta poco prima del parto e ha portato alla necessità di approfondimenti medici.

La diagnosi in gravidanza e il percorso clinico iniziato

Durante l’ottavo mese di gravidanza a Natalia era comparso un bozzo sul collo: gli esami successivi hanno rivelato un linfonodo ingrossato, che ha richiesto una biopsia per definire la natura del problema. La conferma è stata la diagnosi di linfoma di Hodgkin. Di fronte a questa diagnosi, Natalia ha intrapreso un programma terapeutico che include la chemioterapiascelta necessaria per contrastare la malattia anche in un periodo così fragile della sua vita.

Il parto e la prosecuzione della cura

Nonostante la preoccupazione, il parto di Beatrice si è svolto senza complicazioni e la neonata è nata regolarmente il 5 maggio. Successivamente, con la nascita alle spalle, è stato possibile avviare il ciclo di chemioterapia. Natalia ha raccontato emotivamente il contrasto tra l’attesa di una nascita e la scoperta del tumore: “In questo mese ho provato dolore e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire“, ha scritto, spiegando anche i motivi della scelta di rendere pubblica la diagnosi solo dopo averci riflettuto.

Il gesto del taglio di capelli e la vicinanza della famiglia

Con l’inizio delle terapie, Natalia ha cominciato a perdere i capelli a causa della chemioterapia e ha deciso di anticiparne il cambiamento con un taglio netto, mostrando un nuovo caschetto in alcune storie condivise. Nei filmati si vede la sua risata, un attimo di leggerezza in mezzo a una situazione complessa, e accanto a lei ci sono il compagno e le figlie che le fanno compagnia e la sostengono giorno dopo giorno.

Le parole di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta ha pubblicato una dedica intensa alla compagna, sottolineando come la vita possa cambiare all’improvviso: “Ci sono momenti in cui la vita cambia all’improvviso“, ha scritto, e ha descritto la sua ammirazione per la forza mostrata da Natalia. Nella sua dichiarazione ha ribadito che la affronteranno insieme, passo dopo passo, convinto che “torneranno giorni leggeri“. Le sue parole evidenziano il supporto emotivo che il partner e la famiglia stanno offrendo in questa fase.

La gestione della comunicazione e il ruolo dei figli

Natalia ha spiegato che ha scelto di non comunicare immediatamente la diagnosi per avere il tempo di metabolizzare la notizia e trovare il modo di raccontarla. La presenza quotidiana delle figlie è stata definita da lei stessa una fonte di forza: la giovane mamma ha sottolineato come i sorrisi dei bambini e la loro vicinanza le diano un’energia fondamentale in un momento così faticoso.

La vicenda di Natalia Paragoni mette in luce aspetti concreti della malattia e della vita familiare: dall’identificazione del linfonodo ingrossato prima del parto, alla decisione terapeutica presa dopo la nascita della secondogenita, fino alle parole pubbliche di chi le sta accanto. In ogni passaggio emergono il ruolo del sostegno familiarel’impatto emotivo della diagnosi e la quotidianità che continua nonostante la terapia.

Il racconto continua a svilupparsi attraverso gli aggiornamenti della diretta interessata e dei suoi familiari. Le informazioni note al momento descrivono una famiglia compatta, che affronta insieme la sfida della cura, mentre Natalia procede con il ciclo di chemioterapia e con piccoli gesti — come il taglio dei capelli — che raccontano la sua risposta personale a una situazione difficile.