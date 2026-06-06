Forza Italia e Futuro Nazionale: le dichiarazioni di Marina Berlusconi e Roberto Vannacci

Forza Italia e Futuro Nazionale: le dichiarazioni di Marina Berlusconi e Robe...

Forza Italia e Futuro Nazionale: le dichiarazioni di Marina Berlusconi e Robe...

Nel panorama politico italiano, le recenti mosse di alcuni parlamentari stanno suscitando grande interesse. Marina Berlusconi, figura di spicco di Forza Italia, ha espresso la sua visione riguardo ai recenti cambiamenti, mentre Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha annunciato nuovi ingressi nel suo partito. Questi sviluppi sollevano domande sugli equilibri politici e sulle future alleanze.

Le fonti vicine ad Arcore rivelano che Marina Berlusconi non è particolarmente preoccupata per il passaggio di Attilio Pierro e Davide Bergamini da Forza Italia a Futuro Nazionale. Secondo queste fonti, tali uscite sarebbero il risultato di scelte sbagliate del passato, attribuibili ai precedenti capigruppo che hanno accolto esponenti non allineati ai valori fondamentali del partito.

I nuovi ingressi in Futuro Nazionale

Il 6 giugno, Roberto Vannacci ha celebrato l’ingresso di quattro nuovi deputati nel suo partito, descrivendo l’evento come ‘lo sbarco in Normandia’. Tra i nuovi arrivati ci sono Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof, provenienti dalla Lega, e Attilio Pierro e Davide Bergamini, ex Forza Italia con un passato nel Carroccio.

A sorpresa, si è unito anche l’economista Antonio Maria Rinaldi, ex europarlamentare leghista.

Con questi nuovi ingressi, Futuro Nazionale conta ora otto deputati. Vannacci ha espresso soddisfazione per l’aumento degli iscritti, che hanno raggiunto quota 94mila. Durante una conferenza stampa a Viareggio, ha dichiarato: ‘I giornalisti continuano tutti a parlare di noi. I politici parlano di noi. Addirittura ci siamo guadagnati la prima pagina dell’Espresso con il titolo ‘Vannacci sarà il vostro incubo’. Molto bene, sarò il vostro incubo, e quindi andiamo avanti su questa linea.’

Le dichiarazioni di Vannacci

Roberto Vannacci ha sottolineato che Futuro Nazionale si sta battendo per il ritorno delle preferenze nella legge elettorale, affermando che ‘la sovranità appartiene al popolo che deve eleggere i propri rappresentati in Parlamento’. Ha inoltre annunciato che presenteranno un emendamento parlamentare e promuoveranno la raccolta firme digitale per i partiti.

Vannacci ha ribadito che Futuro Nazionale non cederà un millimetro sul proprio impianto valoriale e che una coalizione con l’attuale maggioranza di governo è possibile purché le linee rosse non vengano oltrepassate. Ha anche criticato Marina Berlusconi, chiedendo perché parli a nome di Forza Italia quando non svolge un ruolo politico.

Le reazioni degli altri partiti

Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati, ha dichiarato che le posizioni di Vannacci sono inconciliabili con i valori e gli obiettivi della coalizione di centrodestra. Ha sottolineato che una visione europeista ispirata ai valori del popolarismo non ha nulla a che vedere con gli estremismi e l’isolazionismo di Futuro Nazionale.

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha osservato che guardare indietro è sempre facile, ma preferisce guardare avanti. Ha affermato che l’errore non è di chi fa entrare qualcuno in un partito, ma di chi sceglie di cambiare partito, non rispettando il mandato degli elettori.

Intanto, l’attesa per l’assemblea costituente di Futuro Nazionale, prevista per il 13 e 14 giugno a Roma, cresce. Vannacci ha invitato tutti i partiti rappresentati nel Parlamento italiano, dall’estrema sinistra all’estrema destra, sperando in buoni rapporti con tutti.