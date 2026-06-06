Meloni ancora in testa nei sondaggi, il podio con PD e M5S. La vera sorpresa è la crescita di Futuro Nazionale che infastidisce la Lega.

I sondaggi poltici come ogni settimana sono il termometro della situazione interna al parlamento e per questo rush le notizie che arrivano sono davvero sorprendenti, non tanto per i piani alti quanto a centro gruppo dove iniziano ad emergere differenze nette, vediamo cosa è emerso.

FDI perde punti ma resta leader, PD stabile

Per i partiti principali non si segnalano particolari scossoni, difatti FDI il partito di maggioranza guidato da Giorgia Meloni è ancora primo nelle proiezioni, pur perdendo 0,6 punti percentuali e fermandosi al 28,4%.

Il secondo posto è del PD, che resta il principale partito di opposizione al 22,2%. Cresce rispetto alle proiezioni passate M5S che si ferma all’11,4% e guadagna 0,3 punti decimali.

AVS fa registrare un incremento di consensi e si avvicina alla Lega, con il 6,7%, quest’ultima che perde ulteriori punti fermandosi al 7,4%.

Futuro Nazionale in grande crescita

La notizia da segnalare è la crescita di Futuro Nazionale, come riportato da The Social Post, il partito di Roberto Vannacci sale al 4,5% guadagnando altri due decimali e posizionandosi come alternativa ai partiti di centrodestra più rinomati.

il problema maggiore lo dà alla Lega perché toglie punti al Carroccio guidato da Matteo Salvini, restando nella medesima ala politica Forza Italia registra un calo e si attesta all’8,3%.

Passando alle forze centriste, Azione di Calenda passa lo scoglio del 3% fermandosi a 3,3. Ancora sopra al 2% Italia Viva e più defilati gli ultimi due partiti, +Europa ad 1,2% e Noi Moderati all’ 1%.