250 anni degli Stati Uniti: Trump cancella i concerti e annuncia un raduno storico

Donald Trump ha annunciato un raduno storico a Washington per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti, cancellando i concerti previsti. L'evento vedrà la partecipazione di artisti come Lee Greenwood e Christopher Macchio.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugnoin occasione del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti. L’evento, che promette di essere il più grande raduno di sempresostituisce i concerti inizialmente previsti, dopo la defezione di diversi artisti.

In un post sul suo social network TruthTrump ha dichiarato: “Per celebrare i 250 anni di storia del nostro Paese, vi offriremo, IN DIRETTA, il più grande raduno di SEMPRE! Sarà speciale a ogni livello: il raduno definitivo, che supererà ogni altro raduno!”.

Un evento senza precedenti nella capitale americana

Il raduno è stato fissato nella magnifica Washington, DCdescritta da Trump come “completamente abbellita e annoverata tra le città più sicure al mondo”. Il presidente ha spiegato che non ci saranno cantanti “privi di talento” che potrebbero “farvi addormentare”ma solo “la musica più grandiosa mai eseguita: la stessa musica che ascoltate da anni!”.

Tra gli ospiti confermati, il favoloso Lee Greenwoodche introdurrà Trump con il brano “God Bless the U.S.A”e lo straordinario Christopher Macchioche canterà “Nessun Dorma”“Hallelujah”“Ave Maria” e “God Bless America”. Trump ha paragonato la voce di Macchio a quella del leggendario Luciano Pavarotti.

La partecipazione delle bande militari

L’evento vedrà anche la partecipazione della U.S. Army Band ‘Pershing’s Own’ con il Coro delle Forze Armatee della The President’s Own United States Marine Band con il Coro Congiunto delle Forze Armate.

Secondo Trump, verranno eseguiti “tutti i vostri successi preferiti”in compagnia di un “distinto e integerrimo gentiluomo noto come… il Presidente DONALD J. TRUMP!”.

La cancellazione dei concerti e le motivazioni di Trump

La decisione di cancellare i concerti previsti è stata motivata dalla defezione di diversi artisti, che hanno preferito non partecipare all’evento. Trump ha dichiarato che non voleva “cantanti privi di talento che, a fronte di cachet esorbitanti, finiscano per farvi addormentare”. Secondo il presidente, l’evento sarà “speciale a ogni livello” e supererà ogni altro raduno.

Il raduno del 24 giugno promette di essere un evento storico, con la partecipazione di artisti di fama internazionale e delle bande militari più prestigiose degli Stati Uniti. Trump ha invitato tutti a partecipare, promettendo un’esperienza unica e indimenticabile.