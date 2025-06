La parata militare per il 250° anniversario dell’esercito Usa con Trump in primo piano, in varie città si intensificano le manifestazioni.

A Washington si è svolta una maestosa parata militare per celebrare il 250° anniversario dell’esercito degli Stati Uniti, un evento ricco di simboli e significati patriottici. Al centro dell’attenzione, il presidente Donald Trump e sua moglie Melania, presenti in prima fila per assistere alle celebrazioni. La manifestazione ha rappresentato un momento di grande orgoglio nazionale, con sfilate di truppe, mezzi militari e dimostrazioni di forza, ma anche un’occasione per riflettere sulla storia e il ruolo fondamentale delle Forze Armate nella difesa del Paese.

Parata militare per il 250° anniversario dell’esercito Usa: Trump e Melania protagonisti

A Washington, migliaia di soldati hanno marciato e sfilato a bordo di mezzi corazzati di fronte al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante la grande parata militare organizzata sabato per celebrare il 250° anniversario della fondazione dell’esercito americano.

L’evento è stato fortemente voluto dallo stesso Trump, che proprio in quel giorno ha festeggiato il suo 79° compleanno. Una parata di tale portata non si vedeva nella capitale dal giugno 1991, quando si tenne quella in onore della fine della prima guerra del Golfo.

Trump ha seguito la cerimonia da un palco riservato su Constitution Avenue, seduto tra la first lady Melania e il capo del Pentagono Pete Hegseth, mentre si godeva lo spettacolo. Durante la parata, l’esercito ha presentato alcune innovazioni tecnologiche, mostrando piccoli droni e, guardando al futuro, schierando i cani robot. I partecipanti hanno inoltre assistito a spettacolari esibizioni di paracadutisti e al passaggio di elicotteri militari. La celebrazione si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo di Washington.

Per permettere l’evento e garantire la sicurezza, la città è rimasta bloccata per giorni, con alte recinzioni installate lungo molte vie e strade chiuse e rinforzate per il passaggio dei mezzi militari. Per il presidente americano, la parata è stata una forte dimostrazione della potenza dell’esercito americano, un segnale chiaro per chi minaccia gli Stati Uniti.

A tal proposito, ha giustificato la spesa di circa 45 milioni di dollari definendola un investimento necessario per alimentare l’orgoglio nazionale e mostrare la forza del Paese.

Parata militare per il 250° anniversario dell’esercito Usa: manifestazioni contro Trump

Nel frattempo, in varie città degli Stati Uniti, milioni di persone sono scese in piazza per contestare l’impiego delle forze militari da parte di Trump, impiegate nelle strade di Los Angeles a sostegno delle operazioni di ICE, l’agenzia federale responsabile del controllo delle frontiere e dell’immigrazione.

Le retate, che hanno portato all’arresto di numerosi presunti immigrati irregolari, hanno innescato manifestazioni spontanee e pacifiche, alcune delle quali sono sfociate in scontri con le autorità.