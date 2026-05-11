Ue, Tajani: sanzioni a coloni israeliani un importante passo avanti

Bruxelles, 11 mag. (askanews) – Con la decisione di imporre sanzioni a quei coloni israeliani che si sono macchiati di violenze contro i palestinesi in Cisgiordania “si è sbloccata una situazione che era ferma da mesi, noi abbiamo sempre incoraggiato anche l’Ungheria ad accettare le nostre proposte, adesso si è sbloccata la situazione quindi ci saranno sanzioni per questi coloni violenti.

In più ci saranno sanzioni anche per alcuni rappresentanti di Hamas”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Affari Esteri.”Per quanto riguarda possibili iniziative commerciali per sanzionare i coloni più violenti”, magari “attraverso un blocco doganale dei loro prodotti – ha proseguito Tajani – si aspetta una proposta della Commissione; c’è stato dibattito vedremo quale sarà la proposta della commissione, vedremo se servirà l’unanimità, vedremo servirà una maggioranza qualificata, quindi è un tema del quale si è discusso, ma non è stata presa alcuna decisione in attesa delle proposte che verranno dal Berlaymont (Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, Ndr).

Quindi per adesso sanzioni ai coloni violenti e sanzioni a alcuni rappresentanti di Hamas, questo è già un importante passo in avanti”, ha concluso il ministro.