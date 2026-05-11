Pera Toons, arriva la serie tv: "Ogni puntata è come una escape room"

Roma, 11 mag. (askanews) – Oltre 3 milioni di copie vendute, 7 milioni di follower sui social: i suoi fumetti sono un fenomeno, è amatissimo tra i bambini. Alessandro Perugini, in arte Pera Toons, arriva in tv con la serie animata “Prova a non ridere!” (prodotta dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids), su Rai Gulp e Rai Play dal 18 maggio.Approdare in televisione, dice il fumettista e content creator toscano, rappresenta per lui un’evoluzione più che una trasposizione dai libri.

“Secondo me è sempre bene dare qualcosa in più al pubblico per far vedere che siamo belli vivi dietro, a tirare avanti questo progetto. E in questo caso nella serie tv ho voluto aggiungere animazioni meglio realizzate, quindi battute basate sull’animazione più che sulla freddura, sulla battuta, sul vederla la battuta”.Nella serie, 46 episodi da 6 minuti, con una sigla, le migliori battute dei libri e altre inedite: lo scopo? Far ridere tutta la famiglia dice Pera Toons.

“Quelle inedite sono quelle che sono animate anche meglio, basandosi appunto sull’animazione…. È un gioco tra freddure, barzellette, battute più lunghe, più corte, colori, anche forme e il tutto confezionato. Ogni puntata è una stanza, un escape room da cui devi uscire, il titolo dice ‘senza ridere’, in verità io sono contento se ridete, però lo potete usare come gioco per sfidare i vostri familiari.

Infatti il tutto è fatto per far ridere la famiglia, ci saranno battute che le capisce solo il babbo, battute che capisce solo la mamma, e battute che capiscono solo i più piccoli che non è che sono meno svegli degli adulti anzi, ma ognuno ha le sue battute…”, scherza.Ma da dove arrivano gli infiniti spunti su cui far sorridere? “Le freddure, gli enigmi, gli indovinelli, quelli è tutto allenamento, perché fin da piccolo ho sempre adorato il gioco di parole, appunto la freddura, il dead jokes come si dice in inglese. Invece, le tante battute che riesco a fare tutti i giorni, vengono anche perché riesco a sfruttare dei format che sono tipo il format di reinterpretare e ridisegnare barzellette, oppure rifare i trend del momento, i meme, quindi grazie al web, grazie a tutte le battute del passato, tutte quelle che mi vengono a mente durante la giornata, riesco comunque a portare avanti quella che è la mia missione che è strappare un sorriso giornaliero” conclude.