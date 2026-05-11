Hantavirus, parla il capitano della Mv Hondius: settimane difficili

Milano, 11 mag. (askanews) – “Ho deciso di cogliere l’occasione per ringraziare ogni singolo ospite e membro dell’equipaggio a bordo. Le ultime settimane sono state estremamente difficili per tutti noi, come sicuramente saprete”. A parlare è Jan Dobrogowski, il capitano della Mv Hondius, nave da crociera della Oceanwide Expeditions, sui cui è scoppiato un focolaio di Hantavirus.Nel video, diffuso dalla stessa compagnia di navigazione, il capitano ringrazia passeggeri ed equipaggio per la “pazienza, la vostra disciplina e anche la vostra gentilezza”.

Un messaggio che arriva dopo diverse polemiche che hanno investito la compagnia e il capitano stesso per come è stata gestita la situazione soprattutto nei momenti iniziali.In un video diffuso da un passeggero Dobrogowski annuncia a tutta la nave la morte della prima vittima, l’11 aprile, parlando di “cause naturali” e aggiungendo che non era contagiosa.

Diversi passeggeri hanno polemizzato per la decisione di far continuare la vita sulla nave come prima, con sale comuni aperte e pasti a buffet.La compagnia della nave si è difesa dalle accuse sottolineando che il primo test in cui è stato stabilito che si poteva trattare di Hantavirus risale al 2 maggio. Il capitano e gli altri membri dell’equipaggio, in tutto 32 persone, non verranno sbarcate dalla nave al momento attraccata al porto di Tenerife, ma torneranno via mare nei Paesi Bassi.