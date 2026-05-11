Lombardia colpita da forti grandinate e temporali: danni segnalati e allerta maltempo in diverse province.

La Lombardia è alle prese con una nuova e intensa ondata di maltempo, caratterizzata da temporali violenti, grandinate di grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Le condizioni atmosferiche stanno causando disagi in diverse province della regione, mentre la Protezione Civile mantiene alta l’attenzione per il rischio di nubifragi e fenomeni estremi nelle prossime ore.

Allerta gialla e nuovo peggioramento sull’Italia

La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo gialla per gran parte della Lombardia, compreso il territorio comasco, a causa dell’ulteriore peggioramento previsto tra domenica 10 e lunedì 11 maggio. La fase più intensa del maltempo era prevista però per oggi, lunedì 11 maggio, quando piogge diffuse hanno interessato le Alpi, Prealpi, fascia pedemontana e pianura.

Violenta serie di grandinate e temporali in Lombardia: allagamenti, disagi e danni

Il maltempo sta colpendo con particolare intensità diverse aree della Lombardia, dove nelle ultime ore si sono sviluppati temporali molto forti accompagnati da piogge abbondanti, grandine e raffiche di vento. Una vasta linea temporalesca si è estesa dal Pavese fino al Cremasco, mentre altri nuclei particolarmente attivi hanno interessato le province di Milano, Bergamo e soprattutto Brescia.

Nel Bresciano la situazione è apparsa critica: il capoluogo è stato investito da rovesci intensi e chicchi di grandine di dimensioni notevoli. Le condizioni peggiori sono state registrate tra Erbusco e Palazzolo sull’Oglio, dove la grandine avrebbe raggiunto i 5-6 centimetri di diametro, facendo temere danni ingenti a edifici, colture e veicoli. Episodi simili sono stati segnalati anche a Rovato, Gussago e Grumello del Monte, nella Bergamasca.

Le precipitazioni hanno raggiunto accumuli significativi in numerose località lombarde: 29 mm a Sarnico, 28 mm a Palazzolo sull’Oglio e Vestone, 27 mm a Clusane d’Iseo, 25 mm a Capovalle Val Sabbia e 24 mm a Pieve di Lumezzane. Ancora più elevati i quantitativi registrati nel nord della regione, con 49 mm a Dongo, 44 mm a Gravedona, 38 mm a Somaggia di Samolaco e valori superiori ai 30 mm anche tra Colere, Montecampione, Gera Lario, Borno e Valcanale di Ardesio.

I fenomeni intensi non hanno riguardato solo la Lombardia: celle temporalesche si sono spinte anche verso il Piemonte, causando una forte grandinata a Verbania, mentre nel Triveneto si segnalano grandine e persino un possibile tornado a Villorba, nel Trevigiano, con danni a strutture e alberi abbattuti.