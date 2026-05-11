Un insegnante di tedesco è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare dopo una caduta dal secondo piano; il fatto riaccende l’attenzione sul post che aveva insultato la figlia della Presidente del Consiglio e sui tentativi precedenti

Un uomo di 65 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato dal secondo piano della sua abitazione in provincia di Napoli. Si tratta di Stefano Addeo, docente di tedesco originario di Marigliano e in servizio al Liceo Scientifico “Medi” di Cicciano, già finito al centro di un acceso dibattito pubblico per un post offensivo apparso sui social.

La caduta è avvenuta nella serata precedente al ricovero e i soccorsi hanno trasferito il docente all’Ospedale del Mare, dove è stato intubato e mantenuto in coma farmacologico per stabilizzare le condizioni.

Il caso non è nuovo: circa un anno fa Addeo era già finito alla ribalta per un post contenente insulti rivolti alla figlia della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con riferimenti a una ragazza quattordicenne vittima di un omicidio nel napoletano.

Dopo la pubblicazione l’insegnante si era scusato e aveva dichiarato di voler spiegare quanto accaduto incontrando la Premier, ma il gesto aveva provocato condanne nette a livello istituzionale e mediatico.

Le condizioni cliniche e gli esiti della caduta

Secondo quanto riferito dalle fonti sanitarie, il docente ha riportato lesioni gravi: fratture vertebrali, la rottura del fegato e lesioni ai principali vasi addominali, tra cui la vena porta e la vena cava inferiore, strutture che convogliano il sangue dagli organi al cuore.

È stato inoltre riscontrato un trauma cranico con un piccolo versamento intracranico, che per il momento non pare essere l’elemento più critico. L’équipe medica ha intubato il paziente e adottato misure di supporto avanzato; la prognosi riservata resta confermata mentre si valutano gli interventi necessari per le lesioni addominali e vertebrali.

Accertamenti e quadro sanitario

Gli esami diagnostici, inclusa la TAC, hanno permesso di definire l’entità delle ferite e di programmare il percorso terapeutico. I danni ai grandi vasi addominali comportano rischi consistenti sia per la perdita ematica sia per le complicanze postoperatorie; per questo motivo il paziente è in terapia intensiva e sottoposto a monitoraggio continuo. Il personale sanitario ha segnalato che la situazione è evolutiva e che ogni decisione chirurgica sarà presa alla luce degli esami ematochimici e strumentali.

Il contesto mediatico e le conseguenze professionali

Il ricovero si inserisce in un quadro che aveva già visto il docente affrontare ripercussioni professionali: inizialmente sospeso in seguito al provvedimento disciplinare, Addeo era stato poi riammesso in servizio ma senza percepire lo stipendio. La pubblicazione incriminata aveva generato una forte reazione pubblica e istituzionale, con accuse di incitazione e offese rivolte alla famiglia della Presidente del Consiglio. La vicenda ha influito non solo sulla vita lavorativa del professore, ma anche sulla percezione sociale del caso.

Il post, le scuse e l’ipotesi dell’intelligenza artificiale

Addeo aveva riconosciuto la paternità del post, definendolo un «gesto stupido» e spiegando di aver agito d’impulso; in un secondo momento ha sostenuto che il contenuto era stato generato da ChatGPT, invocando il ruolo dell’intelligenza artificiale nello scatenare frasi inaccettabili. Le verifiche effettuate successivamente hanno però indicato che la piattaforma non produce automaticamente contenuti d’odio nella forma pubblicata, contribuendo così a smentire l’ipotesi di una generazione meccanica che escluda la responsabilità umana.

Precedenti personali e interventi di soccorso

Non è la prima volta che il docente tenta di togliersi la vita: a giugno del 2026 aveva ingoiato barbiturici e altri farmaci in un gesto che richiese un intervento immediato. In quell’occasione furono i carabinieri e i medici del 118, allertati dalla dirigente scolastica dopo una telefonata dello stesso insegnante, a salvargli la vita. Il ripetersi di episodi simili mette in evidenza una componente di sofferenza personale e familiare: Addeo non è sposato e vive a Marigliano, dove si prende cura di una madre molto anziana.

Riflessioni cliniche e sociali

La letteratura psichiatrica ricorda che ogni tentativo di suicidio, anche quando sembra impetuoso o inefficace, non va sottovalutato perché statisticamente può ripetersi fino a diventare letale. Il caso di Addeo unisce quindi aspetti clinici, giudizi morali e doti di responsabilità sociale legate all’uso dei social network: le autorità sanitarie e quelle scolastiche dovranno valutare non solo gli interventi medici, ma anche il supporto psicologico e le implicazioni per la comunità educativa.