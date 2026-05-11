Un giovane di 18 anni è morto nella notte tra sabato e domenica a Pescara in seguito alla caduta dal suo scooter.

Un grave incidente stradale avvenuto nella notte a Pescara ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza alla guida dei mezzi a due ruote tra i più giovani. Un 18enne è stato trovato morto dopo essere caduto con il proprio scooter, in circostanze ancora al vaglio delle autorità.

Giovane di 18 anni trovato morto accanto allo scooter

Nelle prime ore di domenica 10 maggio, a Pescara, un passante ha fatto una scoperta drammatica in via Volta, nei pressi dell’incrocio con via Tortora e non lontano da un istituto scolastico: un ragazzo di 18 anni giaceva a terra privo di sensi, accanto al suo scooter. L’uomo ha immediatamente contattato il Nue112 intorno alle sei del mattino, facendo scattare i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 in configurazione medicalizzata, ma nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Giovane di 18 anni trovato morto accanto allo scooter: le prime ipotesi, chi era la vittima

Come riportato da Il Pescara, la vittima è Federico La Cioppa, residente non distante dal luogo dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il ragazzo nella notte tra sabato e domenica avrebbe perso il controllo del suo scooter 125 mentre stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale cittadino con alcuni amici. L’ipotesi prevalente è quella di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Gli accertamenti sono affidati alla polizia stradale di Pescara, che sta eseguendo i rilievi per chiarire con precisione la dinamica. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a responsabilità di terzi.