Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro a Paola, in provincia di Cosenza. L'uomo è stato schiacciato da una lastra di cemento.

Un terribile incidente sul lavoro si è consumato a Paola, in provincia di Cosenza. Un operaio di 23 anni è morto schiacciato da una lastra di cemento.

Incidente sul lavoro a Cosenza: morto operaio di 23 anni

Un operaio di 23 anni è morto in un terribile incidente sul lavoro che si è verificato a Paola, in provincia di Cosenza.

Il giovane, di nazionalità senegalese, era impegnato nei lavori di allestimento di una struttura balneare nei pressi del Lungomare San Francesco da Paola.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto da una colonna di cemento che veniva usata per l’allestimento delle docce. Sul posto si è recato il procuratore Domenico Fiordalisi, che coordina le indagini e gli accertamenti per riuscire a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Gli accertamenti sono stati fatti dagli agenti del commissariato di Paola.

Due incidenti sul lavoro in poche ore in Calabria

In poche ore sono stati due gli operai a perdere la vita in due diversi incidenti avvenuti nelle province di Cosenza e Vibo Valentia. Il primo è l’operaio di 23 anni schiacciato da una colonna di cemento.

Il secondo è un uomo di 53 anni morto schiacciato da un camion-gru nel cantiere del depuratore consortile a Francavilla Angitola.

Un bilancio particolarmente pesante che porta a tre il conto delle vittime sul lavoro registrate in Calabria in due giorni. Inevitabilmente, si riaccende l’allarme sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro. L’attenzione si pone ancora una volta sulla prevenzione e sui controlli nei cantieri, in una regione che sta registrando numeri drammatici.