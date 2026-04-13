Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Taranto, nel quartiere Tamburi, nei pressi del cimitero di San Brunone, durante un intervento di manutenzione su un impianto di illuminazione pubblica. Un operaio è morto dopo essere stato travolto da un palo della luce, caduto probabilmente a causa del forte vento.

Operaio morto travolto dal palo della luce: intervento dei soccorsi e accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, i sanitari del 118, il personale dello Spesal e gli ispettori del Nucleo ispettorato del lavoro, insieme al pubblico ministero di turno, Raffaele Casto, per i rilievi e le verifiche. L’area è stata transennata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ricostruzione della dinamica.

Incidente fatale a Taranto: operaio morto travolto dal palo luce

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina a Taranto, nei pressi del cimitero di San Brunone, nel quartiere Tamburi, dove un operaio di 38 anni è morto travolto palo luce mentre stava svolgendo lavori di manutenzione su un impianto di illuminazione pubblica. L’uomo operava dall’alto di una gru quando, secondo una prima ricostruzione, un palo si sarebbe improvvisamente staccato e abbattuto, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento presenti nella zona.

Come riportato da Leggo, la vittima Domenico Di Ponzio, dipendente della ditta Tec Gen srl, è stata raggiunta dai soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Le indagini sono ora in corso per chiarire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza sul lavoro.