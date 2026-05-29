L'uomo, 78 anni, è stato incastrato dalla telecamere di videosorveglianza: ecco che cosa è successo.

Incredibile quello che è accaduto a San Raffaele Cimena, dove un uomo di 78 anni si è messo in testa un sacchetto per non farsi riconoscere, poi ha bucato le gomme dell’ex moglie. Qualcosa però è andato storto.

Mette un sacchetto in testa e buca le gomme dell’auto dell’ex moglie: il suo piano però dura poco

Voleva vendicarsi dell’ex moglie. Un uomo di 78 anni si è messo un sacchetto in testa per non farsi riconoscere, poi si è avvicinato all’auto dell’ex coniuge e ne ha bucato le gomme. L’uomo ha danneggiato anche altre due vetture usando un oggetto simile a un bastone. A un certo punto però il sacchetto gli è scivolato dal volto consentendo quindi ai Carabinieri di Castiglione Torinese di identificarlo.

I militari sono infatti riusciti a estrarre alcuni frame dell’anziano e appunto identificarlo.

Mette un sacchetto in testa e buca le gomme dell’auto dell’ex moglie: denunciato

Grazie alle telecamere di videosorveglianza l’uomo di 78 anni è stato identificato e denunciato con l’accusa di danneggiamento aggravato. Nel corso delle indagini è stato anche recuperato e sequestrato il bastone con il quale l’uomo ha danneggiato le tre auto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 78enne avrebbe agito per rancori personali legati all’ex moglie.