Stromboli, riprende l’attività effusiva dal cratere nord: la lava scende nella Sciara del Fuoco

Il vulcano Stromboli ha avviato una nuova attività effusiva dal cratere nord con una colata che si estende lungo la Sciara del Fuoco; i dati sismici e GNSS vengono costantemente monitorati per valutare evoluzioni e rischi.

L’attività vulcanica dello Stromboli ha prodotto una nuova colata lavica originata dall’area craterica nord, osservata dalle telecamere di sorveglianza dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. Il flusso si sviluppa nella porzione medio-alta della Sciara del Fuoco, il canale naturale dove le colate dell’isola confluiscono verso il mare.

I sistemi di monitoraggio hanno registrato l’inizio dell’effusione nelle prime ore della mattina: le immagini video mostrano la tracimazione del materiale lavico dal cratere nord che alimenta un flusso continuo lungo il versante. L’episodio segue una precedente fase effusiva terminata da meno di 24 ore, dopo essere cominciata il 26 maggio.

Osservazioni tecniche e dati sismici

Da un punto di vista sismico, i tecnici dell’INGV riferiscono che l’ampiezza media del tremore vulcanico si trova al momento in una fascia di valori medi. Tuttavia, analisi alternate e monitoraggi continui hanno mostrato fluttuazioni: in alcune finestra temporali l’ampiezza è salita progressivamente fino a valori più elevati, segnalando una dinamica non stabile dell’attività superficiale.

Explosion quakes e segnali GNSS

Non si sono registrate variazioni significative né nel tasso di occorrenza né nell’ampiezza degli explosion quakes, gli eventi tipici delle esplosioni stromboliane che caratterizzano l’attività sommaria del vulcano. Parallelamente, le analisi dei dati provenienti dalla rete GNSS ad alta frequenza non evidenziano deformazioni rilevanti del suolo; questo indica al momento l’assenza di movimenti profondi della struttura vulcanica che possano preludere a una crisi di carattere più profondo.

Carattere dell’effusione e andamento della colata

La colata in atto è stata descritta come attività effusiva da tracimazione lavica, cioè lava che fuoriesce e scorre dalla bocca craterica sfruttando la Sciara del Fuoco. Nel tratto medio-alto del canalone il flusso si mantiene concentrato, seguendo la pendenza naturale del versante e accumulandosi in canali solidificati e parti ancora calde della vecchia scoria.

Implicazioni per l’isola e la navigazione

La Sciara del Fuoco è da sempre l’area preferenziale per la discesa delle colate sullo Stromboli; quando la lava percorre questo canale il principale rischio diretto riguarda fenomeni di caduta di materiali incandescente o alterazioni locali della morfologia costiera. Le autorità competenti mantengono un’attenzione elevata sulle possibili ricadute per la popolazione presente sulle coste e per la sicurezza della navigazione nei pressi dell’isola.

Misure di monitoraggio e comunicazione

I sistemi di sorveglianza integrano telecamere, stazioni sismiche, sensori di tremore e la rete GNSS per offrire una vista d’insieme sull’evoluzione dell’attività. La comunicazione tecnica dell’INGV viene aggiornata in tempo reale per informare Protezione Civile e servizi locali, che coordinano eventuali misure di tutela e informazione alla popolazione.

Prove e test di allerta

Per migliorare la prontezza operativa, sono pianificati test di allarme da parte della Protezione Civile volti a verificare sia la segnalazione di un’esplosione parossistica sia le procedure di allertamento in caso di rischio idrodinamico o maremoto generato da eventi vulcanici. Tali prove prevedono l’attivazione di sirene e messaggi vocali rivolti alle comunità locali, con fasi distinte dedicate a scenari diversi.

Ruolo della comunità scientifica

La sorveglianza dello Stromboli resta un esempio di collaborazione tra istituti di ricerca e servizi di protezione civile: la raccolta dei segnali geofisici e la loro interpretazione consentono decisioni tempestive e basate su dati, riducendo in modo significativo l’incertezza nella gestione delle emergenze vulcaniche.

In sintesi, la nuova attività effusiva dal cratere nord dello Stromboli rappresenta un episodio monitorato con attenzione: la colata percorre la Sciara del Fuoco, il tremore mostra valori entro una gamma variabile e la rete GNSS non segnala deformazioni significative. Le autorità competenti continuano a seguire l’evoluzione per garantire la sicurezza e informare la popolazione.