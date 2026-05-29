Il 18enne, rimasto coinvolto in un violento incidente tra moto e auto a Carbonate, è morto dopo giorni di ricovero al Niguarda.

Un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Carbonate si è concluso con una tragica notizia che ha scosso profondamente la comunità locale. Un giovane di 18 anni, coinvolto nello scontro tra la sua moto e un’auto mentre rientrava da scuola, è deceduto dopo alcuni giorni di ricovero in condizioni critiche.

Incidente a Carbonate, muore 18enne dopo giorni di agonia: chi era la vittima

Non ce l’ha fatta Nicolò Vergani, 18 anni, coinvolto in un grave sinistro avvenuto lunedì pomeriggio a Carbonate, all’incrocio tra via Louis Pasteur e via Alessandro Volta. Il ragazzo, rientrando da scuola dall’Istituto Don Milani di Tradate, era in sella alla sua moto quando, intorno alle 13:34, si è scontrato con un’auto.

L’urto lo ha sbalzato contro una recinzione a bordo strada, provocandogli traumi gravissimi.

I soccorsi sono stati immediati e imponenti: ambulanza, automedica, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti sul posto. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono apparse critiche fin dall’inizio e, dopo tre giorni di lotta, è arrivata la notizia del decesso.

Incidente a Carbonate, muore 18enne dopo giorni di agonia: il cordoglio della comunità e le reazioni

La morte del giovane ha sconvolto profondamente Cislago, paese dove viveva e dove aveva festeggiato da poco i suoi 18 anni. L’amministrazione comunale ha deciso di sospendere eventi pubblici, tra cui il “Battesimo Civico dei Diciottenni” e altre iniziative, esprimendo vicinanza alla famiglia. Nelle ore successive si è diffusa una forte ondata di messaggi di cordoglio da amici, compagni e società sportive.

Nicolò era molto conosciuto anche nel mondo del basket, dove giocava nell’Under 19 del Progetto Ma.Go dopo l’esperienza con il Cistellum Basket. La società lo ha ricordato con parole commosse: “Nostro atleta e persona genuina e splendida”, aggiungendo “Nik, ti sentiremo sempre in campo con noi”. Anche la scuola ha espresso dolore per la perdita dello studente, sottolineando come “la comunità educante… si impegna a custodirne con cura il ricordo”.

Parallelamente, sono in corso accertamenti: la procura ha aperto un’indagine per omicidio stradale, mentre i veicoli coinvolti sono stati sequestrati. La conducente dell’auto, 23 anni, e un passeggero di 21 hanno riportato solo lievi ferite.