Tragedia questa mattina, lunedì 15 dicembre 2025 nel Riminese: una ragazza si 18 anni è morta in un incidente stradale. La giovane si stava recando a scuola a bordo di una moto. Ecco cosa è successo.

Rimini, terribile incidente stradale: scontro auto-moto

Questa mattina, lunedì 15 dicembre 2025, si è verificato un terribile incidente stradale sulla Marecchiese nel comune di Santarcangelo, nel Riminese, intorno alle ore 7.30.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe investito un motorino con a bordo due ragazze che stavano andando a scuola. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e la polizia stradale, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, le due ragazze, che viaggiavano su un ciclomotore Honda SH 125 erano in fase di sorpasso quando sono state travolte da una Dacia Sandero che stava svoltando a sinistra.

Rimini, terribile incidente stradale: morta una ragazza di 18 anni mentre andava a scuola

Le due ragazze a bordo del motorino travolto da una Dacia Sandero stavano andando a scuola. Nonostante l’arrivo dei soccorritori del 118 dell’Ausl Romagna, per la 18enne alla guida non c’è stato nulla da fare, troppo violento è stato l’impatto. L’amica invece si trova ricoverata in terapia intensiva al Bufalini di Cesana, non sarebbe in pericolo di vita. Sotto choc la donna, 46 anni, alla guida dell’auto. Sul luogo dell’incidente sono giunti subito i genitori della ragazza deceduta.