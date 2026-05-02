Kimi Antonelli terza pole di fila a Miami, omaggio ad Alex Zanardi

Il Gran Premio di Miami ha visto un epilogo delle qualifiche che cambierà i registri storici: Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position con un giro che gli vale la terza piazza d’onore consecutiva nelle qualifiche. La prestazione arriva dopo un weekend non semplice per il leader del campionato, ma con un ultimo tentativo che ha fatto la differenza.

La pole è stata dedicata ad Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio, una dedica che carica di significato la serata visto che lo stesso giorno, 32 anni fa, il mondo della Formula 1 salutava Ayrton Senna.

Il tempo che ha deciso la prima posizione in Q3 è stato di 1:27.798, un riferimento cronometrico che ha messo Max Verstappen alle spalle di Antonelli e Charles Leclerc in terza posizione.

Dietro la prima fila si sono schierati piloti come Lando Norris, George Russell e Lewis Hamilton, a conferma di un ordine di forze particolarmente compatto. Le qualifiche hanno mostrato anche elementi tecnici importanti, come la gestione del vento e il comportamento degli pneumatici Pirelli sulle mescole più morbide indicate per il weekend.

Il giro decisivo e l’analisi tecnica

Il miglior passaggio di Antonelli è nato dall’insieme di fattori: assetto della Mercedes, scelta del momento per uscire in pista e capacità di mettere insieme settori puliti. Nel corso della sessione il pilota ha commesso un piccolo errore in curva 1, ma è stato capace di riprendere fiducia e completare un giro perfetto nel tentativo conclusivo. La qualifica ha dimostrato l’importanza del primo e del terzo settore, con alcune squadre che hanno faticato a trovare grip costante a causa di raffiche di vento segnalate intorno ai 25 km/h in alcune zone del tracciato.

Set-up e pneumatici

Le squadre avevano a disposizione le mescole C3, C4 e C5, scelte studiate per un asfalto che accumula aderenza nel corso del weekend. Il comportamento dei compound più morbidi ha influito sulle strategie di gommatura durante la sessione: alcune vetture hanno preferito un run singolo e spinto in Q3, mentre altre hanno tentato un doppio passaggio per compattare il tempo. Anche la configurazione aerodinamica dei team ha giocato un ruolo, con team come Ferrari e Red Bull che hanno portato aggiornamenti per migliorare la stabilità in percorrenza.

Confronti storici e record

La serie di tre pole consecutive ottenute da Antonelli lo inserisce in un club ristrettissimo: prima di lui solo piloti come Ayrton Senna e Michael Schumacher erano riusciti a stringere tre top qualifier di fila in circostanze analoghe. I precedenti citati includono le tre pole di Senna nel 1985 (Portogallo, San Marino, Monaco) e le tre di Schumacher nel 1994 (Monaco, Barcellona, Canada). Per l’Italia è un primato che richiama figure storiche: Antonelli è il primo pilota italiano a raccogliere tre pole consecutive dai tempi di Riccardo Patrese nei primi anni ’90.

Implicazioni per la stagione

Dal punto di vista del campionato, una serie di pole così precoce rafforza il ruolo di Antonelli come protagonista della stagione. Partire dalla prima casella offre vantaggi non solo in termini di posizione ma anche per la gestione delle gomme nelle fasi iniziali del Gran Premio. Tuttavia, la storia delle corse a Miami insegna che partire davanti non garantisce automaticamente la vittoria: numerose variabili come la strategia ai box, la gestione delle Safety Car e l’usura delle mescole possono ribaltare i pronostici.

Reazioni umane e atmosfera della serata

All’appena terminato il turno, Antonelli ha voluto dedicare la sua pole ad Alex Zanardi, definendolo un amico e inviando condoglianze alla famiglia. Le parole del giovane pilota hanno caricato la serata di un tono emotivo, soprattutto perché la data richiama anche il ricordo di Ayrton Senna. Altri protagonisti, come Charles Leclerc, hanno sottolineato che la macchina è stata “un po’ strana” ma comunque performante, mentre Max Verstappen ha detto di essersi trovato più a suo agio grazie ad alcuni aggiornamenti tecnici portati dalla squadra.

Nel complesso, le qualifiche a Miami hanno offerto uno spettacolo ricco di contenuti tecnici e umani: la combinazione tra la prestazione pura di Antonelli, il contesto emozionale legato alla dedica e il confronto diretto con avversari di alto profilo rende la vigilia del GP ancora più intrigante. Domani la gara promette di trasformare queste sensazioni in una prova di strategia e resistenza, con il pubblico e i team che cercheranno conferme su quanto visto nelle sessioni odierne.