Gp del Brasile a Goiânia: guida agli orari, dirette e protagonisti

Il Motomondiale arriva a Goiânia per il Gp del Brasile: tutte le info su prove, orari e dove seguire l'evento in diretta e streaming

Il campionato MotoGP riparte e il paddock si sposta in Sudamerica per il Gp del Brasile, in programma a Goiânia. Dopo il primo round in Thailandia, la stagione continua con tre giornate di prove, qualifiche, Sprint e gara: venerdì 20 marzo 2026 prende il via la prima sessione di libere, con il calendario che prosegue fino a domenica 22 marzo 2026. Per team e piloti si tratta di un appuntamento importante per valutare il comportamento delle moto su un tracciato rinnovato e per definire gerarchie e strategie in vista della lunga annata.

La trasmissione dell’evento sarà garantita in diretta da Sky Sport MotoGP con copertura televisiva e streaming su SkyGo e NOW, mentre TV8 offrirà alcune sessioni in diretta e differite. In pista si rinnova il confronto tra le diverse squadre: l’Aprilia arriva con entusiasmo dopo un weekend convincente in Thailandia, mentre la Ducati è alla ricerca di risposte dopo risultati deludenti che hanno complicato l’inizio di campionato.

Cosa è successo in Thailandia e i protagonisti da seguire

Nel round d’apertura a Buriram la vittoria è andata a Marco Bezzecchi in sella all’Aprilia, mentre Pedro Acosta con la KTM si è piazzato nelle posizioni di testa e guida la classifica iridata. La prova thailandese ha messo in luce la competitività delle moto di Noale, capaci di occupare più posizioni di vertice, e ha lasciato aperti diversi interrogativi sui valori in campo. La Ducati, pur restando un riferimento tecnico, ha dovuto fare i conti con un ritiro e piazzamenti lontani dalle aspettative, situazione che rende la trasferta brasiliana ancora più cruciale per il team di Borgo Panigale.

I nomi da tenere d’occhio

Tra i piloti più osservati ci sono Marc Marquez, sempre centrale nelle discussioni sul campionato, e Pecco Bagnaia, chiamato al riscatto dopo un avvio complicato. Non vanno dimenticati gli altri alfieri dell’Aprilia come Jorge Martin e Raul Fernandez, che insieme a Bezzecchi hanno dimostrato di poter creare problemi agli avversari. Anche la KTM e la Honda cercheranno conferme da piloti come Pedro Acosta e i loro compagni di squadra, con la classifica che potrà mutare rapidamente in un weekend intenso come quello di Goiânia.

Il tracciato di Goiânia: caratteristiche e adattamenti

Il circuito di Goiânia, intitolato ad Ayrton Senna, è stato oggetto di interventi per adeguarlo agli standard moderni del Motomondiale e propone un layout compatto con 3,835 km di sviluppo: la pista alterna curve tecniche a rettilinei e staccate nette, richiedendo bilanciamento tra agilità e stabilità in frenata. Per questa ragione, nelle libere di apertura i team avranno più tempo per raccolgliere dati e configurare assetti e rapporti differenziali necessari per le varie frenate e percorrenze in curva.

Perché il setup sarà decisivo

Sull’asfalto brasiliano la gestione delle gomme e la messa a punto del comparto aerodinamico saranno fondamentali: il compromesso tra grip meccanico e capacità di scorrimento in punti veloci sarà l’ago della bilancia per chi vorrà giocarsi le posizioni di vertice. Le soste ai box per le regolazioni e l’analisi telemetrica diventeranno elementi chiave, con squadre che dovranno interpretare rapidamente i dati raccolti nelle sessioni estese del venerdì.

Orari, programma e dove seguire il Gp

Il weekend inizia con le Prove Libere 1 della MotoGP fissate per venerdì 20 marzo 2026 alle 15:05-16:05 (ora italiana). Sabato 21 marzo vedrà lo svolgimento delle FP2 e delle qualifiche, con la Sprint Race in programma la sera del sabato. La domenica vedrà il warm-up e la gara lunga della MotoGP prevista per le 19:00. Tutte le sessioni principali saranno trasmesse integralmente su Sky Sport MotoGP e in streaming su SkyGo e NOW, mentre TV8 offrirà alcune qualifiche e la Sprint in diretta, oltre alle gare in differita per il pubblico generalista.

Programma essenziale (ora italiana)

Venerdì 20 marzo: FP1 MotoGP 15:05-16:05; sessioni di prove anche per Moto3 e Moto2 nelle prime ore del pomeriggio. Sabato 21 marzo: FP2 MotoGP al pomeriggio, qualifiche e Sprint Race la sera. Domenica 22 marzo: warm-up nel primo pomeriggio, quindi le gare con la MotoGP alle 19:00 (31 giri). Per assistere in mobilità è possibile utilizzare le app e le piattaforme di streaming di Sky.

In chiusura, il Gp del Brasile è atteso come tappa rivelatrice per la stagione: tra il rinnovato tracciato di Goiânia, i turni di libere allungati e il confronto diretto tra Aprilia e Ducati, il weekend potrebbe ridisegnare le gerarchie. Gli appassionati dovranno seguire con attenzione le prime ore di venerdì per cogliere segnali tecnici e strategici che influenzeranno qualifiche e gare.