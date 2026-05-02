Kimi Antonelli centra la pole a Miami e conferma il primato in qualifica

Kimi Antonelli firma la pole a Miami e raccoglie i complimenti dell'ACI: è la terza pole consecutiva per il giovane talento italiano

Il weekend di Miami ha offerto un nuovo capitolo nella carriera di Kimi Antonelli, che nella sessione di qualifica ha ottenuto la pole position davanti a molti dei big della griglia. Dopo una Sprint race caratterizzata dalla vittoria e dalla pole del venerdì di Lando Norris, la sessione decisiva ha ribaltato alcune gerarchie, consegnando al pilota italiano della Mercedes la prima casella dello schieramento.

Il risultato ha rapidamente attirato l’attenzione non solo degli appassionati, ma anche delle istituzioni motoristiche: il presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI), Geronimo La Russa, ha espresso soddisfazione per il percorso formativo che ha portato Antonelli sino a questo traguardo, ricordando il parallelo con i grandi nomi del passato come Riccardo Patrese.

La qualifica che ha deciso la pole

La lotta per la pole si è decisa nel Q3, dove Kimi Antonelli ha siglato il miglior tempo in 1’27″798, imponendosi per una manciata di millesimi su rivali di altissimo profilo. Il distacco di Max Verstappen è stato di 0″166, mentre Charles Leclerc ha chiuso terzo a 0″345.

La sessione ha messo in evidenza un equilibrio molto stretto fra le scuderie principali: Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren hanno dato vita a un confronto serrato, con differenze sul giro secco misurate in centesimi.

I numeri del giro

Il tempo di Antonelli, ottenuto su un circuito insidioso come Miami, dimostra l’efficacia del suo giro singolo e della sinergia con la sua squadra. Il dato cronometrico di 1’27″798 e i gap contenuti verso gli inseguitori sottolineano come la prestazione sul giro secco sia stata determinante. Alle spalle dei primi tre si è inserito Lando Norris, quarto, seguito da George Russell e Lewis Hamilton, mentre la top ten è stata completata da piloti come Oscar Piastri, Franco Colapinto e Pierre Gasly.

Le reazioni in pista e la Sprint

Il weekend non è stato privo di sorprese: la Sprint race del venerdì, disputata il 1 maggio 2026, aveva visto il dominio della McLaren con Lando Norris in evidenza, ma la qualifica lunga ha rimesso le carte in tavola. Per la Ferrari la giornata ha confermato luci e ombre: Charles Leclerc è riuscito a salire sul podio della griglia, ma il team soffre ancora in termini di equilibrio fra giro secco e passo gara. Nel frattempo la sfida con la Red Bull e la Mercedes prosegue serrata, e i piccoli margini in qualifica potrebbero trasformarsi in grandi differenze alla partenza di domenica.

Tensioni e duelli

Non sono mancati momenti di tensione e confronto: nei duelli ravvicinati alcuni piloti hanno lamentato comportamenti aggressivi oltre che errori di gestione in partenza, elemento che ha influito sulle strategie e sulla distribuzione delle posizioni tra Sprint e qualifica. L’attenzione ora si concentra sulla gara lunga, dove assetti, gomme e condizioni meteorologiche potranno cambiare gli equilibri visti sabato.

Il ruolo dell’ACI e il commento istituzionale

L’escalation di Antonelli non è passata inosservata alle autorità nazionali dell’automobilismo. Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, ha definito il giovane pilota la “perla” del programma Aci Team Italia, ricordando come sia raro vedere un altro italiano replicare risultati storici come tre pole position consecutive. La Russa ha anche menzionato la figura di Riccardo Patrese, collegandone l’eredità sportiva con il percorso attuale del talento bolognese.

Questo riconoscimento istituzionale mette in luce l’importanza dei percorsi formativi nazionali per la crescita di giovani piloti: il sostegno di programmi come quello dell’ACI può fare la differenza nel passaggio dalle formule minori alla ribalta della Formula 1, contribuendo a creare competenze tecniche e opportunità di confronto a livello internazionale.

Cosa aspettarsi per la gara

Con la griglia delineata, la gara lunga rimane un’incognita spesso decisa da variabili come sosta ai box, gestione degli pneumatici e condizioni atmosferiche. Il fine settimana di Miami potrebbe riservare sorprese, soprattutto se dovessero intervenire condizioni variabili che costringeranno i team a rivedere gli assetti. Per Kimi Antonelli l’obiettivo è trasformare la pole in un successo concreto e consolidare la leadership in classifica, mentre gli avversari cercheranno di sfruttare ogni occasione per recuperare posizioni già dai primi metri della corsa.

In conclusione, il risultato di Miami rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita del giovane italiano: tra numeri, complessità tecniche e attestati di fiducia istituzionali, lo spettacolo in pista resta garantito e la partita per il campionato continua a essere apertissima.