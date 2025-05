Katharina Zeller in pole position per la sindacatura di Merano

La vice sindaca uscente si prepara a un'importante sfida elettorale per il comune.

Il prossimo ballottaggio di domenica 18 maggio a Merano si preannuncia come un evento cruciale per il futuro politico della città. Katharina Zeller, attuale vice sindaca e rappresentante della Südtiroler Volkspartei (Svp), ha sorpreso tutti conquistando la pole position al primo turno, superando il sindaco uscente Dario Dal Medico con un margine di 33% contro il 31,7%.

Questo risultato segna un cambiamento significativo nel panorama politico locale, dove il centrodestra, tradizionalmente forte, potrebbe subire una sconfitta.

Un’alleanza strategica per il successo

La 38enne Zeller ha saputo attrarre un elettorato variegato, puntando su una campagna che ha cercato di unire diverse sensibilità politiche. La sua lista, “Merano coraggiosa”, ha cercato di strizzare l’occhio agli italiani, un passo strategico che potrebbe rivelarsi decisivo nel ballottaggio. Con il sostegno dei voti di centrosinistra, Zeller potrebbe diventare la prima sindaca di Merano, un traguardo storico per la Svp, che non governa il municipio da dieci anni.

Il contesto politico attuale

Il panorama politico di Merano è caratterizzato da una forte competizione tra le diverse fazioni. Dario Dal Medico, espressione delle liste civiche di centrodestra, ha visto il suo supporto ridursi, mentre l’ex giudice Ulrike Ceresara, candidata del centrosinistra, si è fermata al 23,2%. Questo scenario evidenzia una frattura nel tradizionale sostegno al centrodestra, che a livello provinciale è rappresentato dalla Volkspartei. La sconfitta di Dal Medico potrebbe segnare un cambiamento epocale per la politica locale.

Le aspettative per il ballottaggio

Con il ballottaggio alle porte, le aspettative sono alte. Zeller dovrà mantenere il sostegno degli elettori e convincere anche quelli che si sono schierati con Ceresara. La sua capacità di attrarre un elettorato “linguisticamente trasversale” sarà fondamentale. La campagna elettorale si intensificherà nei prossimi giorni, con eventi e incontri che mirano a consolidare il consenso. La sfida è aperta e il risultato potrebbe avere ripercussioni significative non solo per Merano, ma per l’intero panorama politico dell’Alto Adige.