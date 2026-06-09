Governo Meloni, pareggio alle comunali: le parole della premier e di Elly Sch...

Governo Meloni, pareggio alle comunali: le parole della premier e di Elly Sch...

Le reazioni di Giorgia Meloni e Elly Schlein dopo i risultati delle elezioni comunali.

Le elezioni amministrative 2026 si chiudono con un risultato sostanzialmente equilibrato tra le principali coalizioni politiche italiane. Sono arrivate le reazioni dal mondo della politica, come quella di Giorgia Meloni e quella di Elly Schlein.

Comunali finiscono in pareggio: la reazione di Giorgia Meloni

Nei sei capoluoghi chiamati al ballottaggio, il centrodestra conquista Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centrosinistra prevale a Chieti, Agrigento e Trani.

Un esito che alimenta interpretazioni differenti da parte dei leader politici e che conferma la competitività del quadro politico nazionale.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto dalla sua coalizione. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, il voto conferma la forza del centrodestra e la capacità della maggioranza di mantenere un forte legame con i territori.

Meloni ha sottolineato come il risultato rappresenti un segnale positivo per il governo, evidenziando la solidità dell’alleanza e la continuità del consenso raccolto nelle amministrazioni locali.

Comunali finiscono in pareggio: la reazione di Elly Schlein

Di tutt’altro avviso la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha contestato la lettura fornita dalla premier.

Schlein ha sostenuto che i risultati complessivi delle amministrative mostrano una crescita dell’area progressista, ricordando come il centrosinistra abbia conquistato otto capoluoghi su sedici tra primo turno e ballottaggi.

Secondo la leader dem, il Partito Democratico si conferma una delle forze politiche più radicate sul territorio nazionale, elemento che rafforzerebbe il percorso di costruzione di un’alternativa al governo guidato da Meloni.