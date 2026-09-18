Da tanto tempo ormai si sentono notizie di persone che hanno problemi di salute improvvisi e si accasciano a terra senza spiegazione e la fine purtroppo è per quasi tutti la medesima ovvero il decesso. Spesso catalogati come infarti improvvisi questi tipi di morte sono sempre più frequenti e colpiscono indistintamente anche professionisti del settore.

Il cordoglio di Alatri e dei comuni vicini

Lo stimato medico era conosciuto non solo nel paese dove aveva lo studio ma anche nei comuni vicini poiché tanti pazienti hanno goduto delle sue cure.

Ricordato come un medico preciso e scrupoloso sul lavoro quanto una persona gentile ed affabile una volta abbandonato il camice, sempre pronto alla battuta con qualche conoscente e amico che incontrava.

Ora quelle chiaccherate rimarranno solo un bellissimo ricordo perché purtroppo una notizia ha scioccato la cittadina ed i comuni vicini, gli abitanti sono rimasti attoniti di fronte ad un evento di simile portata.

Morto improvvisamente nello studio, a 70 anni ci lascia un dottore di successo

La notizia è arrivata nella mattinata di questa mattina, 18 settembre, il medico di Medicina Generale, Paolo Nobili, originario del comune di Torrice era molto conosciuto nella città dove operava e nei comuni limitrofi.

Oggi come ogni mattina si è recato nel proprio studio per la consueta giornata di lavoro, mentre visitava un paziente il malore improvviso ed il medico che si accascia a terra.

I pazienti presenti nello studio di Mole Bisleti, ad Alatri, hanno provato a chiamare i soccorsi ed ad effettuare le prime manovre di soccorso ma lo scenario era già tragico.

Una volta giunti sul posto, come riporta The Social Post, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del medico. Immediato il cordoglio e la vicinanza alla famiglia dei pazienti e di chi lo ha conosciuto.

La comunità di Alatri perde un professionista esemplare e una persona dal grande cuore.