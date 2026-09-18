Terribile incidente stradale nella notte in strada Nuova per Opicina: un’auto si è schiantata sul guardrail, con il conducente che è fuggito nel bosco. I dettagli.

Si schianta sul guardrail e poi scappa nel bosco: tremendo incidente sulla strada per Opicina

Intorno alle ore 01.00 di questa notte si è verificato un terribile incidente stradale in strada Nuova per Opicina.

Un 41enne si è schiantato con l’auto contro un guardrail, dopo aver urtato un albero. Stando a quanto si apprende, l’uomo dopo l’impatto sarebbe sceso dall’auto per fuggire nel bosco dove sarebbe stato ritrovato e portato in ospedale a Cattinara in codice giallo. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti in transito che avrebbero visto l’auto, senza nessuno dentro, contro il guardrail.

Sul posto anche le autorità al fine di ricostruire quanto accaduto.

Trieste, terribile incidente stradale sulla strada per Opicina: come sta il conducente

E’ stato portato in ospedale con una ferita alla testa il 41enne vittima di un terribile incidente stradale nella notte sulla strada Nuova per Opicina. L’uomo, come detto, era fuggito nel bosco dopo l’impatto, c’è infatti il sospetto che forse sotto effetto di alcol.

Saranno comunque gli accertamenti a dare risposte sicure su quanto avvenuto nella notte.