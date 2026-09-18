Gaetano Fidanzati è salito alla ribalta delle cronache per la relazione poi terminata anzitempo con la showgirl Belen Rodriguez. Il personal trainer ha però deciso di raccontare la propria vita in un’intervista in un noto podcast la cui versione video uscirà il prossimo 22 settembre, in formato audio è uscita oggi 18 settembre.

La mia vita in carcere, come sono stato beccato

Gaetano Fidanzati all’interno dell’intervista ripercorre il suo passato, un passato legato a doppio filo con la delinquenza perché il nonno prima, poi il padre e lo zio hanno avuto esperienze carcerarie.

Fidanzati ricorda come il sabato per il colloquio con il padre fosse capitato di trovare nella medesima stanza anche lo zio perché entrambi frequentavano la medesima casa circondariale.

Circondato dalla delinquenza, Fidanzati da ragazzino inizia la propria carriera criminale dapprima come piccolo spacciatore poi con quantitativi sempre più grandi di droga, sino all’arresto per spaccio nel 2017.

Inzialmente racconta di aver pensato anche di fare il latitante ma poi dopo un mese per non peggiorare la situazione si è costituito scontando la sua pena.

Il diventare personal trainer e l’incontro con Belen

Fidanzati ha poi raccontato che prima dell’esperienza carceraria aveva inziato a fare delle lotte e da quel momento è iniziato l’amore per la palestra e per la costruzione del proprio fisico.

Amore poi culminato con lui che è diventato Personal Trainer e atleta professionista di grande fama, un percorso fatto di sacrifici ma che rifarebbe completamente.

L’incontro con Belen Rodriguez arrivato in palestra, Fidanzati racconta di come la conduttrice argentina abbia un’aura speciale, ci mette il 200% di impegno in ogni attività, quando ama, quando balla…

La loro storia d’amore è stata inzialmente paparazzata nel 2024, come riporta Today.it, lui sempre al suo fianco, non nasconde un po’ di amarezza quando lei lo ha nominato a storia conclusa, ma comunque la loro liasion estiva rimarrà nei suo ricordi nonostante l’infelice conclusione.