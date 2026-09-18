Durante una riunione tenutasi all’Elysee con i principali candidati alle prossime elezioni presidenziali e con i leader dei partiti politici, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha dedicato una parte consistente del dibattito alla sicurezza nazionale.

Incontro a l’Elysee: partecipanti e temi affrontati

Il tavolo, presieduto da Macron, ha riunito rappresentanti di tutti gli schieramenti politici, dalle forze di centrosinistra a quelle di destra, con l’obiettivo di tracciare una linea comune sui rapporti con la Russia e sulle sfide emergenti per l’Europa.

Il confronto è stato particolarmente acceso sul ruolo della Francia nella difesa dei suoi interessi strategici.

Richiesta di un piano di protezione per le infrastrutture critiche

Il capo di Stato ha proposto la redazione immediata di un piano di protezione delle infrastrutture critiche inteso a mettere in sicurezza reti energetiche, sistemi di comunicazione, trasporti e altre strutture essenziali.

Secondo Macron, queste aree sono particolarmente vulnerabili di fronte a operazioni di attacchi ibridi attribuiti a Mosca.

Obiettivi specifici del piano

Tra le misure suggerite figurano la revisione dei protocolli di cyber-difesa, l’incremento delle risorse per la sorveglianza fisica dei siti strategici e il potenziamento della cooperazione con i partner della NATO. Il presidente ha inoltre richiesto una maggiore integrazione tra autorità civili e forze armate per reagire rapidamente a eventuali minacce.

La nuova natura dell’aggressività russa in Europa

Macron ha sottolineato che la natura dell’aggressività russa sta evolvendo, passando da azioni convenzionali a strategie miste che combinano propaganda, cyber-attacchi e sabotaggi mirati. Questa trasformazione, ha spiegato, rende necessaria una risposta altrettanto flessibile e coordinata.

Impatto su energia e telecomunicazioni

Le reti elettriche e i sistemi di telecomunicazione sono indicati come i bersagli più probabili di future operazioni ibride, per via della loro importanza per la continuità economica e la sicurezza dei cittadini. Il piano proposto prevede, inoltre, test di resilienza periodici per valutare la capacità delle infrastrutture di resistere a compromissioni digitali o fisiche.