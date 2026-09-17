La food blogger e il marito hanno realizzato il desiderio di diventare genitori: ecco come vanno le cose.

Hanno da poco realizzato il desiderio di diventare genitori Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili. La nota food blogger è da poco tornata al lavoro e sui social ha voluto raccontare come stanno andando le cose con le due figlie.

Benedetta Rossi torna al lavoro dopo l’arrivo delle figlie

E’ stato per Benedetta Rossi un periodo bellissimo e da dedicare appieno alla famiglia, dopo che lei e il marito Marco Gentili hanno adottato due sorelline di 10 e 9 anni, Natacha e Sharlyn, originarie del Costa Rica.

Per la nota food blogger è ora tempo di tornare al lavoro: “Sono tornata al lavoro, con i ragazzi stiamo scegliendo le ricette da girare. Per ora ho fatto un part time, ma adesso ho la testa per cominciare,” ha raccontato sui social. Ma, come fa con le piccole?

Benedetta Rossi, il commovente annuncio sui social: “Come va con le nostre figlie”

Sui social Benedetta Rossi ha voluto raccontare come va con le due figlie, adottate dal Costa Rica: “Loro vanno a scuola volentieri, si sono inserite subito, hanno già una marea di amichetti.” Poi ha raccontato di come il marito sia diventato papà a tempo pieno: “Marco fa il papà a tempo pieno. La mattina le porta, le riprende, prepara la merenda, le accompagna al parco.

” Gentili, inoltre, è stato inserito nelle chat di classe delle figlie: “C’ho messo lui, mi sembrava giusto così”, ha scherzato Benedetta.