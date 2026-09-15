Sabrina Ferilli è uno dei volti più noti della televisione italiana la bella attrice romana è un volto facilmente riconoscibile, complici i tanti film e le campagne pubblicitarie a cui ha preso parte e spesso i fan vanno oltre le righe ma a tutto c’è un limite se questa richiesta di attenzioni sfocia poi in numerosi violazioni private.

Sabrina Ferilli ed i casi di stalking

Sabrina Ferilli non è la prima volta che cade vittima di stalking, un primo caso è avvenuto nel 2019 ed ha avuto una condanna nel 2020.

Ora la situazione sembra essersi ripetuta con un altro uomo di 36 anni, questi è arrivato sul pianerottolo dell’abitazione dell’attrice, che condivide con il marito Flavio Cattaneo, ed avrebbe detto all’uomo di togliersi perché “doveva parlare con lei“.

A quel punto è scattata la richiesta di aiuto ma ciò non ha intimorito l’uomo, stando a quanto riportato da RomaToday, il 36enne da agosto si presenta ripetutamente davanti casa dell’attrice e lascia regali non richiesti.

La situazione come facilmente intuibile è difficile da gestire ed è stato richiesto l’intervento degli avvocati perché con lo stalking non si scherza.

Prima udienza in tribunale a dicembre

Sabrina Ferilli assistita dal suo avvocato, Giulia Buongiorno, comparirà in tribunale per l’udienza preliminare su questo ennesimo caso di stalking.

Il primo tassello di questo processo, che si spera possa essere veloce per l’attrice, che ha pienamente ragione, si terrà il prossimo dicembre, teoricamente prima di Natale.

Trovandosi davanti ad un giudice, il suo stalker dovrà ammettere quanto commesso, anche se non sarà facile dato che egli è considerato incapace di intendere e di volere.

Bisognerà quindi capire come intenderà agire la difesa dell’uomo, intanto per lui è stato disposto un nuovo accertamento di pericolosità sociale e di capacità di stare in giudizio, di cui si attendono a breve gli esiti.