Angelina Jolie ha parlato del suo futuro lontano da Los Angeles, tra Europa e Asia, moda e fondazione le scommesse su cui punterà.

Angelina Jolie dopo la messa sul mercato della sua vendita di Los Angeles, il cui valore di mercato è fissato in 29,5 milioni di euro e complici la maggiore età degli ultimi due gemelli Knox e Vivienne che hanno compiuto 18 anni lo scorso luglio ha visto gli obblighi genitoriali ormai esaurirsi e ora ha deciso di cambiare totalmente la sua vita.

L’addio a LA e all in nel marchio di moda

Angelina Jolie, 51 anni, ha deciso di dire addio a Los Angeles, la città dove è nata e che le ha dato molto se non tutto sia a livello lavorativo che personale dato che dopo la relazione con Brad Pitt aveva deciso di vivere nella sua città.

Ora però non è più necessario vivere in USA, ha perso tutta la magia precedente, spazio quindi alla vendita della villa dove alloggiava e alla pianificazione del futuro che la vedrà impegnata nel suo atelier di moda.

Per lei il progetto, non a scopo di lucro, conterà su varie sedi presenti in svariate località dove saranno le persone che lo gestiranno localmente a trarne il vantaggio maggiore.

“Vivrò da nomade tra Vienna e la Cambogia”

Per il suo futuro ha parlato in un’intervista a “L’oficiel” come riporta FQMagazine, spiegando che si vede nel futuro a vivere come nomade tra Vienna e la Cambogia.

Vienna per una delle basi del suo atelier di moda, che sarà anche aperto al pubblico con talk e corsi a cui vorrebbe vedervi molte persone partecipare e la Cambogia ovvvero il territorio dove ha lasciato il suo cuore da anni.

In Cambogia la sua casa sarà anche per alcuni mesi all’anno residenza dedicata alla cultura Khmer che lei ha avuto modo di conoscere e apprezzare nel suo passato di attivista, prima con l’ex marito e poi da sola con la propria fondazione.