Prime coppie ufficiali di Ballando con le Stelle 2026: Ramazzotti con Perotti e Pernice con Bocchi

Milly Carlucci ha reso noti i primi sei abbinamenti della 21esima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza sabato 3 ottobre. Tra le coppie ufficializzate spiccano Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti e Noemi Bocchi con Giovanni Pernice; altri nomi confermati completano il primo gruppo.

La macchina promozionale di Ballando con le Stelle si è messa in moto con un primo annuncio che definisce i vertici della prossima stagione televisiva. La conduttrice Milly Carlucci ha pubblicato sui canali social del programma un video in cui ha reso pubblici i primi sei abbinamenti tra i concorrenti e i maestri per la 21esima edizione che prenderà il via sabato 3 ottobre.

Questo primo blocco di coppie costituisce una prima chiave di lettura della gara e offre già spunti su protagonismi e aspettative.

L’annuncio ufficiale, datato venerdì 11 settembre 2026, conferma che sei coppie sono state finora ufficializzate: alcuni accoppiamenti risultano particolarmente attesi per la notorietà dei nomi coinvolti o per il peso televisivo dei maestri.

La scelta di svelare gradualmente gli abbinamenti mantiene alta la curiosità del pubblico e lascia spazio alle successive rivelazioni che completeranno la griglia dei partecipanti.

Abbinamenti annunciati: Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti e altri duetti di richiamo

Tra le coppie che hanno catturato maggiore attenzione c’è quella formata da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

L’accoppiamento mette insieme la figlia di due volti noti del panorama mediatico italiano e il ballerino professionista reduce dalla vittoria dell’edizione precedente: Perotti torna quindi in pista con il compito di guidare Aurora in una sfida di visibilità e tecnica. Questo binomio è destinato a essere un punto focale della narrativa della trasmissione, sia per l’interesse del pubblico che per la storia personale dei due protagonisti.

Un altro abbinamento che promette scintille è quello tra Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. Pernice è uno dei maestri più riconoscibili dello show e la sua esperienza internazionale è un elemento che può incidere sulle aspettative attorno alla coppia. La presenza di Pernice è stata oggetto di attenzione mediatica anche per le vicende passate legate alla sua partecipazione a versioni straniere del format.

Le altre quattro coppie ufficializzate

Oltre ai due duetti di grande richiamo, Milly Carlucci ha svelato altri quattro abbinamenti: Carlo Aloia con Manuela MorenoAlessandro Matri con Giada LiniMassimo Ghini con Valentina Fiorini e Andy Diaz con Gioia Giovanatti. Tra questi spicca il ritorno in pista di Carlo Aloia, che affronta la nuova edizione dopo un recente infortunio, e la partecipazione di figure provenienti dal mondo dello sport e della recitazione.

Composizione complessiva del cast e ruoli confermati

Con le sei coppie ufficializzate si delinea una porzione importante del cast: la rosa dei concorrenti comprende nomi già noti all’attenzione pubblica, tra cui Anna SafroncikMonica GuerritoreJimmy GhioneAlberto RavagnaniRiccardo Rossi ed Eugenio Finardi. Questi elementi confermano la tradizionale eterogeneità del format, che mescola rappresentanti del mondo dello spettacolo, dello sport e della comunicazione.

Accanto a Milly Carlucci, sarà nuovamente presente anche Paolo Belli la cui partecipazione era stata oggetto di attenzione dopo l’incidente che aveva messo in dubbio il suo coinvolgimento nella scorsa edizione. Il suo ritorno rassicura sul mantenimento di un assetto consolidato della conduzione musicale e di intrattenimento all’interno dello show.

Strategia di comunicazione della produzione

La decisione di rilasciare un primo gruppo di coppie e rimandare il resto degli abbinamenti alle ore successive risponde a una precisa logica di engagement. Svelare i nomi a blocchi crea un flusso continuo di notizie e mantiene la conversazione sui canali social. Allo stesso tempo, la produzione sfrutta il fascino di accoppiamenti come Aurora Ramazzotti–Nikita Perotti e Noemi Bocchi–Giovanni Pernice per catalizzare attenzione e dibattito fin dalle prime fasi della promozione.

La partenza prevista per sabato 3 ottobre segna l’inizio della competizione vera e propria: fino ad allora, altri annunci e dettagli sulla giuria e sulle spettacolari coreografie attese potranno emergere. La 21esima edizione si presenta così con una miscela di conferme e novità, pronta a misurarsi con le aspettative del pubblico e con l’ormai consolidato meccanismo del voto e della valutazione in studio.