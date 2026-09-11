Stipendi dei capi di governo: Singapore avanti a tutti, come si collocano gli altri leader

La discussione sui compensi dei capi di governo è tornata d’attualità dopo la scelta di Singapore di rivedere al rialzo la retribuzione del suo primo ministro, Lawrence Wong. Con il nuovo meccanismo deciso dall’esecutivo, lo stipendio annuale del premier sale dagli attuali 2,2 milioni a 3,6 milioni di dollari di Singapore cioè l’equivalente di circa 2,8 milioni di dollari statunitensi.

Questo scostamento rende evidente come i livelli retributivi per i vertici politici possano variare radicalmente da un Paese all’altro e riporta al centro del dibattito pubblico questioni che riguardano attrazione di talenti, equità e trasparenza.

Lawrence Wong: aumento e ragioni dichiarate

Il pacchetto salariale che riguarda Lawrence Wong è netto nel suo effetto: passando da 2,2 a 3,6 milioni di dollari di Singapore l’anno, il premier si porta su una cifra che tradotta in valuta statunitense è pari a circa 2,8 milioni di dollari.

Tale politica retributiva si basa sull’idea di offrire stipendi elevati per attrarre figure dal settore privato e per ridurre incentivi alla corruzione, un principio spesso evocato nelle motivazioni ufficiali di Paesi che adottano soluzioni simili. Restano però molte domande aperte su come questa scelta influenzi il rapporto con l’opinione pubblica e con i leader di altre nazioni.

Confronto internazionale: le retribuzioni di altri capi di governo

Nella graduatoria internazionale emergono differenze significative. Al secondo posto si posiziona il capo dell’esecutivo di Hong Kong, John Lee con una retribuzione stimata intorno a 719mila dollari statunitensi all’anno. Analogamente, il presidente della Confederazione svizzera figura con circa 606mila dollari annui. Invece, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump percepisce la somma prevista dalla normativa americana di 400mila dollari l’anno. Il primo ministro del Regno Unito è invece su livelli più contenuti, attorno ai 230mila dollari annui considerando il complesso delle componenti retributive. Questi numeri mostrano come anche il secondo della lista internazionale sia lontano anni luce dalla cifra che interesserà il premier di Singapore, sottolineando l’eccezionalità del caso.

Interpretare i numeri: cosa conta oltre allo stipendio

Confrontare le cifre nominali richiede cautela: da Stato a Stato variano la composizione della retribuzione, le indennità accessorie, i benefit legati alla funzione, la possibilità di cumulare incarichi e persino il modo in cui viene definito il salario. Per esempio, alcune voci possono comprendere residenze ufficiali, spese coperte dallo Stato o meccanismi pensionistici diversi. Inoltre, il peso reale di una somma dipende dal costo della vita e dal reddito medio nazionale: ciò che appare elevato in termini assoluti può avere differenti implicazioni nel contesto locale.

Il caso italiano: Giorgia Meloni, deputati e il trattamento del presidente della Repubblica

In Italia la valutazione dei redditi pubblici richiede una distinzione chiara tra reddito personale dichiarato e indennità legate alle cariche. L’ultima dichiarazione disponibile di Giorgia Meloni presentata nel 2025 e riferita al 2024, indica entrate complessive per circa 180mila euro. Si tratta del reddito complessivamente dichiarato e non dello stipendio specifico come presidente del Consiglio: Meloni è infatti deputata e, in base alle regole vigenti, non percepisce un duplice trattamento economico per la carica di governo. Dal 2013 è infatti stato eliminato il doppio trattamento per i parlamentari che ricoprono incarichi nell’esecutivo.

Indennità parlamentare e assegno del Capo dello Stato

Un deputato italiano riceve un’indennità pari a circa 10.435 euro lordi al mese per dodici mensilità, cioè circa 125mila euro lordi l’anno, con un netto che può collocarsi attorno ai 80mila euro annui a seconda della situazione fiscale. A queste voci si aggiungono diaria e rimborsi destinati all’esercizio del mandato, che però hanno natura distinta dall’indennità base. Quanto al presidente della Repubblica, l’assegno previsto è di 239.182 euro lordi annui, ma l’attuale titolare ha scelto di ridurlo di circa 60mila euro in considerazione di una pensione già maturata, portando la retribuzione effettiva percepita a 179.835,84 euro lordi all’anno.

Mettere a confronto queste cifre aiuta a definire il perimetro del dibattito su compensi pubblici e responsabilità istituzionali: a fronte di valori nominali molto diversi, la chiave interpretativa resta legata alle regole di ciascun sistema, alle componenti accessorie e al contesto economico nazionale.