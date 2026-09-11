JD Vance attacca i democratici alla convention repubblicana: le parole chiave del discorso

JD Vance ha lanciato accuse pesanti contro i democratici durante la convention repubblicana, parlando di un contrasto tra buon senso e follia politica.

In un discorso infuocato alla convention repubblicana per le elezioni di metà mandato, JD Vance ha tracciato una linea netta tra le due visioni politiche americane. Con parole forti e senza mezzi termini, ha dipinto un quadro drammatico del contrasto tra il suo partito e quello democratico, definendolo una battaglia tra buon senso e follia.

Le accuse ai democratici: tasse, confini e famiglie

Secondo Vance, i democratici avrebbero un programma chiaramente dannoso per l’America: alzare le tasseaprire i confini e persino abolire le famiglie. “Noi vogliamo buon senso, vogliamo che abbiate una vita migliore”, ha affermato con tono perentorio, presentando la sua visione come l’unica alternativa valida.

Il senatore dell’Ohio non ha esitato a usare parole durissime, arrivando a definire i democratici come “il partito che disprezza l’America e che ha simpatia per i terroristi che hanno perpetrato l’11 settembre”.

Una dichiarazione che ha suscitato reazioni immediate e che ha ribadito il suo impegno a difendere i valori tradizionali americani.

Il contrasto politico: buon senso contro follia

Vance ha insistito sul fatto che il vero contrasto in queste elezioni non riguarda singole politiche, ma piuttosto una scelta di fondo tra due approcci radicalmente diversi.

“Il contrasto in queste elezioni non è su questa o quella politica: è fra il partito del buon senso che batte il partito dei folli”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di riconoscere i risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi.

Il discorso di Vance ha evitato accuratamente di menzionare il dividendo Trump da 5.000 dollari promesso agli americani in caso di vittoria repubblicana, concentrandosi invece sulla necessità di un cambiamento radicale nella gestione del paese. “Non chiedo a nessuno di concordare con me su ogni singola politica dell’amministrazione. Ciò che vi chiedo è di riconoscere il contrasto con i radicali e di riconoscere i risultati ottenuti negli ultimi 18 mesi”, ha aggiunto, invitando gli elettori a guardare oltre le singole misure.

Un appello all’unità e alla memoria

In chiusura, Vance ha lanciato un appello all’unità e alla memoria storica, ricordando agli americani l’importanza di difendere i valori del loro paese. “Non dimentichiamoci mai l’America appartiene a chi la ama”, ha affermato, ribadendo la necessità di un impegno comune per preservare l’identità nazionale.

Le parole di Vance alla convention repubblicana hanno segnato un momento cruciale nella campagna elettorale, mettendo in luce le profonde divisioni che caratterizzano il panorama politico americano. Con un linguaggio diretto e senza compromessi, il senatore ha cercato di mobilitare il suo elettorato, presentando la scelta delle elezioni di metà mandato come una questione di sopravvivenza per i valori tradizionali.