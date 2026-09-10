Il governo proroga di altri sette giorni il taglio delle accise sul diesel, confermando lo sconto fino al 17 settembre. La misura arriva mentre i prezzi alla pompa continuano a salire e l’esecutivo prepara nuovi interventi contro il caro-carburanti.

Accise sul diesel, arriva la nuova proroga: lo sconto resta fino al 17 settembre

Il Consiglio dei ministri, riunito nel pomeriggio a Palazzo Chigi poco dopo le 17.30 e conclusosi nel giro di pochi minuti, ha approvato una nuova estensione del taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto, che sarebbe terminato alla mezzanotte di oggi 10 settembre, resterà quindi in vigore per un’altra settimana, da venerdì 11 fino a giovedì 17 settembre.

La misura è inserita nel decreto legge contenente “disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche”.

La proroga costerà circa 85 milioni di euro: lo sconto fiscale sul diesel è pari a 14 centesimi al litro sulle accise, che diventano circa 17 centesimi considerando anche l’Iva.

L’aliquota resta così fissata a 532,90 euro per mille litri. Il costo per le casse pubbliche è stimato in circa 13 milioni di euro al giorno, mentre gli interventi sui carburanti adottati dal 19 marzo al 10 settembre hanno raggiunto complessivamente 2 miliardi e 74,5 milioni di euro. In un videomessaggio diffuso sui social al termine della riunione, Giorgia Meloni ha spiegato che il taglio “oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio, in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana”.

Meloni punta sulla produzione nazionale, consumatori critici sulla proroga

Il decreto interviene anche sul fronte della strategia energetica nazionale. Meloni ha ribadito la volontà dell’esecutivo di incrementare l’estrazione di risorse in Italia: “Vogliamo andare avanti sull’aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all’estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia”. La norma approvata dal Cdm consentirà allo Stato di nominare commissari con il compito di accelerare, insieme alle Regioni, il rilascio dei permessi e delle concessioni per ricerca, esplorazione ed estrazione degli idrocarburi. “Perché l’Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione”, ha sottolineato la premier. Meloni ha inoltre ricordato la riapertura della strada al nucleare e, rivolgendosi alle opposizioni alla strategia energetica del governo, ha concluso: “Andremo avanti fino in fondo perché questo significa essere patrioti e difendere l’interesse nazionale”.

Critiche, invece, sono arrivate dalle associazioni dei consumatori. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha definito l’estensione fino al 17 settembre “un intervento a dir poco inadeguato”, sostenendo che sarebbe stata necessaria almeno una proroga fino alla fine del mese e uno sconto più consistente: “Serviva minimo un raddoppio dello sconto: 30 cent per il gasolio, invece di 14, e 15 per la benzina”. Anche il Codacons giudica “del tutto insufficiente” il provvedimento e chiede di rafforzare il taglio sul diesel estendendolo anche alla benzina.

A pesare sono i nuovi rincari alla pompa: secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Mimit, sulla rete stradale nazionale la benzina self service è salita a 2,077 euro al litro, contro i 2,067 del giorno precedente, mentre il gasolio ha raggiunto 2,184 euro, rispetto a 2,177. In autostrada le medie sono ancora più alte: 2,163 euro al litro per la benzina e 2,258 euro per il diesel.