Incidente bus turistico in Svizzera: 48 passeggeri coinvolti tra Susch e Zernez

Un autobus turistico si è ribaltato tra Susch e Zernez in Engadina, coinvolgendo 48 passeggeri. La polizia del cantone dei Grigioni conferma vittime e feriti.

Un grave incidente stradale ha sconvolto la tranquillità della Svizzera orientale dove un autobus turistico si è ribaltato su un fianco lungo la strada tra Susch e Zernez in Engadina vicino al Parco nazionale svizzero. Le operazioni di soccorso sono in corso, con elicotteri e numerosi soccorritori sul posto.

La polizia del cantone dei Grigioni ha confermato che “diverse persone sono morte nell’incidente del pullman a Susch“.

“Diverse altre sono rimaste ferite“, ha dichiarato l’ente su X senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità delle vittime. Secondo alcune fonti di stampa, il mezzo trasportava 48 passeggeri partiti dall’Olanda lunedì e diretti in Austria.

Le operazioni di soccorso e le prime informazioni

Le operazioni di soccorso sono state immediate e massicce.

L’area è stata isolata per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza. Le immagini trasmesse dai media locali mostrano numerosi soccorritori intenti a lavorare intorno all’autobus, ribaltato su un fianco sotto la carreggiata, e elicotteri parcheggiati nelle vicinanze. La polizia ha confermato che “diversi servizi di emergenza” sono stati coinvolti nelle operazioni.

Secondo la stampa svizzera, l’autobus apparteneva alla compagnia turistica olandese Oad che offre viaggi in tutta Europa. Zernez è la porta d’accesso al Parco Nazionale Svizzero una vasta area alpina ben conservata di circa 170 km quadrati con oltre 100 km di sentieri escursionistici nella valle dell’Engadina, meta di numerosi visitatori.

La verifica della presenza di italiani e le dichiarazioni delle autorità

La Farnesina sta verificando l’eventuale presenza di italiani a bordo del bus. Il Consolato generale a Zurigo è in contatto con le autorità del Cantone dei Grigioni per escludere il coinvolgimento di nostri connazionali.

Un’addetta stampa di Anvr la principale agenzia per il settore turistico dell’Olanda, ha affermato che “il gruppo era composto da 48 persone ed era partito lunedì” e si è detta “profondamente addolorata per l’accaduto“. Emerge inoltre che la destinazione finale del gruppo di turisti era l’Austria e la tappa nei Grigioni era stata scelta per un’escursione giornaliera.

Le immagini dell’incidente e i dettagli della dinamica

Il sito d’informazione svizzero Blick ha pubblicato alcune foto della scena dell’incidente, in cui si vede il mezzo, con targhe olandesi, ribaltato di lato in un prato fuori dalla carreggiata. Secondo lo stesso media, sono atterrati cinque elicotteri e nelle immagini si vedono i vigili del fuoco e diverse ambulanze.

Al momento, la dinamica dell’accaduto è difficile da ricostruire con le poche informazioni a disposizione. Le indagini sono in corso per capire cosa abbia causato il ribaltamento dell’autobus e per identificare le vittime e i feriti.