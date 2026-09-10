Alessandro Di Battista: aggiornamenti sul suo stato di salute e rientro dall’Avana

Alessandro Di Battista è in via di guarigione dopo l’operazione subita a Cuba. Scopriamo insieme i dettagli del suo trasferimento in Italia e i ringraziamenti ai medici cubani.

Alessandro Di Battista, noto esponente politico e giornalista, è in fase di miglioramento dopo l’intervento chirurgico subìto a L’Avana. Le sue condizioni di salute sono in costante miglioramento, e si sta lavorando per organizzare il suo rientro in Italia.

L’ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato presso l’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras dove è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico sabato scorso.

Attualmente, si trova nel reparto di terapia intensiva del quinto piano, dove riceve cure continue da parte del personale medico.

Il decorso post-operatorio e il rientro in Italia

Secondo le ultime informazioni, Di Battista sta meglio e le sue condizioni stanno evolvendo positivamente. Una fonte medica ha confermato che il suo decorso post-operatorio è buono, anche se saranno necessarie ulteriori valutazioni prima del trasferimento.

L’assicurazione sanitaria sta lavorando per organizzare il rientro a Roma, previsto per venerdì.

L’associazione Schierarsi di cui Di Battista è vicepresidente, ha espresso gratitudine verso i medici cubani per il loro straordinario lavoro. In un post, l’associazione ha scritto: “Desideriamo ringraziare i medici cubani con tutto il cuore per la professionalità e la dedizione con cui hanno affrontato una situazione estremamente delicata.”

Il ruolo dell’ambasciata italiana

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’ambasciatrice Simona De Martino che ha seguito con grande attenzione e sensibilità ogni fase di questo momento delicato. L’associazione Schierarsi ha anche espresso gratitudine alle autorità italiane e all’Unità di Crisi della Farnesina per il supporto fornito.

Le parole di Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute attraverso un post sui social. Ha scritto: “Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili, ma cerco sempre di vedere il positivo in tutto.” Ha anche annunciato che partirà da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa.

Nel suo post, Di Battista ha ringraziato i medici cubani per la loro tempestività e professionalità nella diagnosi e nelle cure iniziali. Ha anche approfittato dell’occasione per denunciare l’Olocausto palestinese raccontando che molti dei medici e infermieri palestinesi uccisi negli ultimi tre anni avevano studiato a Cuba.

Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi, ha confermato la data del 4 settembre per la partenza e ha ringraziato l’ambasciatrice Simona De Martino per il suo supporto. Ha anche espresso gratitudine ai medici cubani e a tutta la comunità di Schierarsi per il sostegno ricevuto.