Era il 25 ottobre del 2024 quando Aurora Tila, 13 anni, fu buttata giù dal balcone a Piacenza dall’ex fidanzatino. La Corte d’Appello ha ora ridotto da 17 a 15 anni la pena per l’ex, che all’epoca dei fatti aveva 15 anni. La rabbia della madre di Aurora.

Femminicidio Aurora Tila, ridotta in appello la pena per l’ex fidanzato

La Corte di appello di Bologna ha ridotto la condanna da 17 a 15 anni per l’ex fidanzatino di Aurora Tila (all’epoca dei fatti 15enne), a processo per l’omicidio della 13enne, buttata da un balcone il 25 ottobre 2024 a Piacenza. “Aurora aveva 13 anni, la vittima di femminicidio più giovane d’Europa“, ha detto l’avvocato Emilio Malaspina, difensore della madre della vittima, spiegando che la famiglia è insoddisfatta soprattutto in merito alla richiesta di sconto fatta dalla Procura generale.

Femminicidio Aurora Tila, condanna ridotta per l’ex: le parole della famiglia

In Appello è stata ridotta da 17 a 15 anni la condanna per l’ex fidanzatino di Aurora Tila, la 13enne gettata dal balcone due anni fa a Piacenza. Queste le parole della madre di Aurora, Morena Corbellini: “Andrà sempre peggio, le sentenze sono fatte alla leggera.

Poi pretendiamo che i femminicidi diminuiscano? Aumenteranno sempre di più e anche i minori uccideranno sempre di più, finché il Paese non interverrà in modo duro e corretto. I femminicidi aumenteranno, tanto sanno che le pene non sono niente. O interviene la premier, e ci mette una pezza, se no sarà sempre peggio“.