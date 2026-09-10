Tragedia sulla via Braccianese Nuova, a Roma, dove un 18enne è morto in un incidente che ha coinvolto il suo scooter e due automobili. Feriti anche i conducenti delle vetture.

Roma, scontro tra scooter e due auto sulla Braccianese: morto un 18enne

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre a Roma, lungo via Braccianese Nuova, nei pressi del chilometro 4.

Nello schianto sono rimasti coinvolti uno scooter Kymco, una Smart ForTwo e una Renault Captur. Ad avere la peggio è stato un ragazzo italiano di 18 anni, che si trovava alla guida del motociclo: per il giovane, nonostante l’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare ed è morto sul posto.

Feriti anche i conducenti delle due vetture.

Come riportato da Roma Today, la donna al volante della Smart, una 55enne venezuelana, è stata accompagnata all’ospedale San Filippo Neri, mentre il conducente della Renault, un italiano di 58 anni, è stato trasferito al Sant’Andrea. Entrambi saranno sottoposti agli accertamenti previsti in casi di questo tipo, compresi gli esami alcolemici e tossicologici.

Veicoli sequestrati e indagini sulla dinamica dell’incidente sulla Braccianese

Sul luogo dello schianto sono intervenuti gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la sequenza dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Tutti e tre i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro e gli approfondimenti investigativi sono tuttora in corso.