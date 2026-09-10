Il patrimonio Unesco dei Rolli di Genova festeggia 20 anni a Parigi

Genova si prepara a un evento di grande rilievo internazionale. Il 17 settembre 2026, presso il quartier generale dell’UNESCO a Parigi, sarà celebrato il ventennale dell’iscrizione del sito “Genova, le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli” nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Questo appuntamento rappresenta un’importante vetrina per la città ligure, offrendo l’opportunità di promuovere Genova come destinazione culturale e turistica sui mercati internazionali.

L’evento parigino è un’occasione unica per raccontare al mondo il valore straordinario dei Palazzi dei Rolli e del patrimonio Unesco di Genova. La celebrazione non si limita a un semplice anniversario, ma mira a coinvolgere cittadini e visitatori in un modello urbanistico e culturale unico al mondo.

Un patrimonio che appartiene a tutti

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso il desiderio che ogni genovese senta questo patrimonio come qualcosa di proprio.

“Il nostro impegno si gioca anche nel rapporto quotidiano tra questi luoghi e le persone che li abitano e li frequentano”, ha dichiarato. L’amministrazione comunale è determinata a rendere questi luoghi sempre più accessibili, creando occasioni per conoscerli e prendersi cura del contesto che li circonda.

Portare Genova nella sede dell’UNESCO significa affermare l’idea di una città nella quale la cultura contribuisce alla qualità della vita e offre opportunità di cui tutti possano beneficiare.

La sindaca Salis ha sottolineato l’importanza di trasformare l’attenzione ricevuta in benefici concreti per la città e per chi la vive.

Promuovere Genova nel mondo

L’assessora al Marketing territoriale, Tiziana Beghin, ha espresso grande soddisfazione per l’occasione di celebrare a Parigi il valore straordinario dei Palazzi dei Rolli. Questo appuntamento rappresenta un’opportunità per raccontare Genova a un pubblico qualificato e rafforzare la sua presenza nei circuiti culturali e turistici internazionali.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO a Parigi. All’incontro prenderanno parte rappresentanti del settore Cultura del Segretariato UNESCO e del Centro del Patrimonio Mondiale, insieme a rappresentanti dei Paesi membri del Comitato del Patrimonio Mondiale, oltre a stampa nazionale e internazionale.

Un modello urbanistico e culturale unico

L’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, ha sottolineato che l’evento rappresenta un passaggio importante per confermare Genova come centro irrinunciabile per lo sviluppo della storia della cultura e dell’architettura europea. Non si tratta semplicemente di un anniversario, ma di coinvolgere cittadini e visitatori in un vero e proprio modello urbanistico e culturale unico al mondo.

Montanari ha ricordato che questo patrimonio è NATO da una Repubblica che ha fatto dell’accoglienza, dello sviluppo artistico e della diplomazia la sua cifra distintiva per tre secoli. Portare questo patrimonio nel cuore dell’UNESCO permette di raccontare la profondità storica nata dalla ricerca universitaria e la partecipazione di una cittadinanza attiva e consapevole.

L’evento a Parigi sarà un’occasione per raccontare non solo i Rolli, ma l’identità di una città che punta sul proprio patrimonio storico e artistico come elemento di attrattività e apertura al mondo.