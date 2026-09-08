100 barche a vela a Venezia per onorare gli articoli della Costituzione

Venezia si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere, dove tradizione marinara e valori repubblicani si fondono in un’unica manifestazione. Domenica 13 settembre, il Bacino di San Marco sarà teatro della 25ª edizione della Coppa del Presidente della Repubblica un’iniziativa che quest’anno assume un significato ancora più profondo.

Organizzata dall’Associazione Vela al Terzo Venezia con il patrocinio del Comune di Venezia, dell’Istituto di Studi Militari Marittimi della Marina Militare e di Ance la regata celebra i 25 anni del trofeo, nato nel 2001 grazie al dono di una coppa d’argento da parte dell’allora Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi.

Una flotta di 100 barche a vela per onorare la Costituzione

In occasione di questa edizione speciale, l’Associazione Vela al Terzo ha deciso di affiancare alla competizione un progetto dedicato alla cittadinanza e alla Costituzione. Ogni imbarcazione, infatti, sarà associata a un articolo della Carta Costituzionale, esposto al di sotto della vela.

La flotta, composta da 100 barche tradizionali armate al terzo attraverserà il Bacino di San Marco tra Palazzo Ducale e l’Arsenale creando una rappresentazione visiva che unisce storia, tradizione e valori repubblicani.

Ad aprire la sfilata sarà Lussin il topo veneziano numero velico 381, vincitore dell’ultima edizione della Coppa, al quale è stato assegnato l’Articolo 1 della Costituzione. Il sindaco di Venezia, Simone Venturini ha commentato l’iniziativa sottolineando come la vela al terzo affondi le sue radici nella storia della marineria veneziana, ma sia ancora una tradizione viva. “Legare ogni imbarcazione a un articolo della Costituzione rafforza il significato di questa edizione e richiama quello spirito di unità nazionale che ha permesso all’Italia di ripartire nel dopoguerra e che oggi è più che mai importante ritrovare” ha dichiarato Venturini.

Il percorso e le premiazioni

Le imbarcazioni sfileranno lungo un percorso prestabilito nel Bacino di San Marco, tra Palazzo Ducale e l’Arsenale. Al termine della manifestazione, le premiazioni si svolgeranno alla Tesa 105 dell’Arsenale un luogo simbolo della storia marinara veneziana.

Questo evento non solo celebra la tradizione della vela a Venezia, ma anche i valori fondamentali su cui si basa la nostra Repubblica. Un’iniziativa che unisce sport, storia e cultura in un’unica, indimenticabile giornata.