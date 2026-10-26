Il 27 ottobre la Commissione europea presenterà una revisione strutturale dell’agenzia di guardia di frontiera, Frontex, con l’obiettivo di trasformarla in una vera agenzia europea di ritorno. L’annuncio, previsto a Bruxelles, segue l’adozione di un nuovo regolamento di ritorno che intende accelerare le deportazioni e consentire la creazione di hub di rimpatrio al di fuori dell’Unione.

Dopo la pressione esercitata da 19 capi di Stato nell’estate, la proposta mira a dare a Frontex gli strumenti necessari per tradurre in pratica le nuove regole, mantenendo al contempo la capacità operativa senza sottrarre guardie di frontiera agli Stati membri.

Mandato ampliato per i rimpatri oltre i confini europei

Il cuore della riforma prevede che Frontex assuma un ruolo di rimpatrio più incisivo, includendo la possibilità di effettuare operazioni di espulsione in paesi terzi.

Questo nuovo spettro di poteri permette all’agenzia di coordinare trasferimenti tra stati non appartenenti all’UE, superando le limitazioni tradizionali che confinavano le attività di ritorno all’interno dei confini comunitari. L’ampliamento è strettamente collegato al regolamento di ritorno già approvato dal Parlamento europeo, che autorizza la realizzazione di centri di rimpatrio fuori dall’Unione e prevede finanziamenti comunitari per sostenerli.

Operazioni in paesi terzi

Grazie a questi nuovi poteri, Frontex potrà organizzare trasferimenti coordinati verso nazioni terze con accordi di cooperazione, riducendo i tempi di rimpatrio e alleviando la pressione sui punti di ingresso dell’UE. L’agenzia disporrà di una struttura giuridica capace di gestire le pratiche amministrative e logistiche necessarie per il trasferimento di migranti, evitando così le lunghe attese che hanno caratterizzato precedenti operazioni di espulsione.

Capacità di intervento in emergenza entro 24 ore

Un altro pilastro della proposta è la trasformazione di Frontex in una forza pronta a intervenire in una crisi di frontiera entro 24 ore. L’esperienza della crisi migratoria a Ceuta ha evidenziato gravi lacune nella capacità dell’UE di anticipare e gestire picchi improvvisi di arrivi. Per prevenire il ripetersi di scenari analoghi, la riforma prevede un potenziamento del monitoraggio dei punti di pressione, con particolare attenzione ai segnali emersi sui social media e ad altre fonti di informazione in tempo reale.

Strumenti di allerta precoce

Il nuovo mandato conferirà a Frontex un mandato più forte di early warning, consentendo di identificare minacce emergenti prima che si trasformino in emergenze di frontiera. Inoltre, l’agenzia avrà a disposizione personale e attrezzature pronte per il dispiegamento rapido, riducendo la dipendenza da accordi ad hoc con i governi nazionali e garantendo una risposta più coordinata e tempestiva.

Dimensioni della forza: crescita e riserva operativa

Per garantire le nuove funzioni, la Commissione ha avviato un dibattito sul dimensionamento di Frontex. All’inizio del 2026 l’organico permanente contava circa 7.800 addetti, con l’obiettivo di raggiungere 10.000 entro il 2027. La presidente Ursula von der Leyen aveva già proposto di triplicare la forza a 30.000 guardie europee, ma la riforma attuale punta a un compromesso: oltre al corpo permanente, verrà creato un grande riserva mobilizzabile in caso di necessità, evitando di sottrarre risorse critiche alle forze nazionali quando sono più richieste. Questa soluzione dovrebbe conciliare le esigenze di capacità operativa con le preoccupazioni dei singoli Stati, mantenendo al contempo un potenziale di risposta flessibile per le future emergenze di frontiera.

Il prossimo provvedimento del 27 ottobre rappresenta un passo decisivo verso una politica di ritorno più efficace e una migliore preparazione dell’UE a gestire crisi migratorie improvvise. Con poteri ampliati, una risposta entro un giorno e un modello di personale più agguerrito, Frontex potrebbe diventare il fulcro operativo di una Europa più determinata a controllare i flussi migratori, pur dovendo confrontarsi con questioni di responsabilità e rispetto dei diritti umani che emergono sin dall’inizio di questo percorso.